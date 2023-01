Streekvervoer in Utrecht donderdag en vrijdag ernstig verstoord vanwege stakingen

Reizigers die donderdag en vrijdag in Utrecht de bus of tram willen pakken moeten rekening houden met uitval en vertraging. De vakbonden FNV en CNV én de Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) zijn het namelijk niet eens geworden over een nieuwe cao, waardoor de staking in het streekvervoer doorgaat.

VWOV laat weten onder meer een loonsverhoging van 8 procent te hebben geboden. “We hebben een bovengemiddeld hoog loonbod gedaan. Ook als je kijkt naar de ontwikkelingen van cao lonen de afgelopen periode en wat er in de vervoersector gebeurt. Ons bod van 8 procent voor 2023 is méér dan gemiddeld in Nederland. Het is niet verantwoord om de kosten bij bedrijven nog hoger op te laten lopen. Dan komt de continuïteit van het openbaar vervoer in gevaar”, zegt Fred Kagie, voorzitter van VWOV.

De vakbonden hadden onder andere een loonsverhoging van 8 procent vanaf begin dit jaar geëist, maar ook een verhoging van 6 procent vanaf 1 januari 2024. Daarnaast zijn er ook andere punten waar de partijen het niet over eens zijn geworden. Dit waren verschillende maatregelen die invloed hebben op de werkdruk.

“We komen er niet uit met de werkgevers. Het loonbod en de maatregelen om de werkdruk structureel aan te pakken waren onvoldoende. Gevolg is dat de aangekondigde staking in het streekvervoer van donderdag 19 en vrijdag 20 januari doorgaan.”