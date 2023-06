Strengere eisen voor evenementen moeten bodem van Wilhelminapark in Utrecht beschermen

Om de bodem in het Wilhelminapark in Utrecht te beschermen gaat de gemeente strengere eisen stellen aan organisatoren van evenementen. Vorig jaar besloot de rechter dat het Mout Bierfestival niet door kon gaan omdat er in de vergunning te weinig rekening was gehouden met de monumentale waarde van het park.

Stichting Wilhelminapark en omwonenden maakten vorig jaar bezwaar tegen het Mout Bierfestival dat van 9 tot en met 11 september zou plaatsvinden in het park. De rechter heeft daarna besloten de vergunning van tafel te vegen omdat de gemeente te weinig zou hebben stilgestaan bij de monumentale waarde van het Wilhelminapark en de slechte staat van de bodem. Deze uitspraak had ook gevolgen voor andere evenementen die gepland stonden in het park.

Vervolgens heeft bureau Cobra Groenzicht onderzoek gedaan in het zuidelijk deel van het Wilhelminapark. Hierbij is gekeken naar de bodem en naar 100 bomen die in dit deel groeien. Uit dat onderzoek is gebleken dat de bodemverdichting hoog is, maar dat dit nog geen negatieve gevolgen heeft gehad voor de bomen.

Conclusie

“De korrelsamenstelling maakt de bodem gevoelig voor verdichting, maar de gunstige zuurgraad van de bodem, de aanwezigheid van voldoende organische stof en een gemiddelde biologische activiteit vertragen dit proces. De huidige mate van bodemverdichting leidt nog niet tot problemen”, is te lezen in een brief die het college van burgemeester en wethouders naar de raad heeft gestuurd.

In 2018 is een soortgelijk onderzoek uitgevoerd en er blijkt geen sprake te zijn van een ‘duidelijke toename’ van de bodemverdichting. Ook is uit het recente onderzoek gebleken dat 87 van de 100 bomen is beoordeeld als ‘goed’, ‘zeer goed’ of ‘uitstekend’. 13 bomen zijn bestempeld als ‘onvoldoende’ of ‘slecht’, maar dit zijn exemplaren die zijn aangetast door essentaksterfte, kastanjebloedingsziekte of ernstige gebreken hebben. Deze bomen worden in de gaten gehouden.

Maatregelen

Ondanks de uitkomst van het onderzoek blijft een verdere verdichting van de bodem een risico voor de bomen. Cobra Groenzicht adviseert om zo min mogelijk te maaien, niet te maaien op of na momenten dat het heeft geregend, buiten de verharde paden machines te gebruiken die hun druk spreiden en afgevallen blad zo veel mogelijk te laten liggen of ter plekke te versnipperen.

Deze bovengenoemde maatregelen worden al genomen door de gemeente. Tot slot heeft het onderzoeksbureau ook enkele maatregelen voor evenementen geadviseerd. Zo moeten organisaties straks een plan van aanpak inleveren waarin staat beschreven hoe zij maatregelen nemen om de kwetsbare bodem te beschermen.

Boomtechnisch toezichthouder

Ook moet er straks bij grote evenementen in het park een boomtechnisch toezichthouder aanwezig zijn. “We hebben deze eis nog niet hoeven te stellen omdat sinds het hanteren van deze werkwijze er nog geen aanvragen voor evenementen ingediend zijn die zo groot of impactvol waren om het inschakelen van een boomtechnisch toezichthouder te eisen.”

Om de ontwikkeling van de bodemkwaliteit en de verdichting in het Wilhelminapark goed in de gaten te houden wordt dit onderzoek over vier jaar herhaald.