Ook andere evenementen in Utrechts Wilhelminapark worden verplaatst na uitspraak rechtbank

De gemeente is in gesprek met de Singelloop, Urban Walk en het Magic Circus over andere locaties voor de evenementen. Die zouden eigenlijk in het Wilhelminapark georganiseerd worden, maar vanwege een uitspraak van de rechter over het Mout Bierfestival zijn ook andere evenementen in het park voorlopig van de baan.

Dat de evenementen niet door kunnen gaan in het park is het directe gevolg van het besluit van de rechtbank. De rechter liet namelijk weten dat het gemeentebestuur geen goede afweging had gemaakt bij de vergunning van het Mout Bierfestival, dat dit weekend zou plaatsvinden in het Wilhelminapark.

Die vergunning werd door de rechtbank geschorst omdat de gemeente te weinig zou hebben stilgestaan bij de monumentale waarde van het park en de slechte staat van de bodem. De gemeente zou ook helemaal geen goed plan hebben om de verdichting van de bodem te verhelpen.

Andere evenementen

DUIC vroeg vorige week nog aan de gemeente of de uitspraak ook gevolgen had voor andere evenementen in het park. Dat was niet zo, liet een woordvoerder weten. Daar komt de gemeente nu op terug. “We hebben de uitspraak bestudeerd en hebben inderdaad besloten de weides in het park voorlopig te mijden, totdat er een beslissing op bezwaar is. We zijn in gesprek met drie evenementen (Urban Walk, de Singelloop en Magic Circus) over alternatieve locaties. We werken heel hard om alsnog de evenementen doorgang te laten vinden. Alle drie de evenementen waren nog niet vergund.”

Het Mout Bierfestival heeft een nieuwe locatie gevonden, op het Berlijnplein begint vandaag dit evenement.

Reactie Stichting Wilhelminapark

Stichting Wilhelminapark, de organisatie die naar de rechter was gestapt om de vergunning van tafel te krijgen laat als reactie op het verplaatsen van de andere evenementen weten: “We hopen nu een ingang te vinden voor verder overleg met de gemeente over wat er wel kan en mag in het park. We willen samen met de gemeente duurzaam beleid formuleren ten aanzien van het gebruik, met de draagkracht van het park als uitgangspunt.”

De stichting laat ook weten niet tegen alle evenementen te zijn. “Wat ons betreft kan de lichtjestocht in december tijdens de kerstperiode wel doorgaan. Een kleinschalig evenement dat al een aantal jaren tijdens de kerstdagen wordt georganiseerd en geen grote belasting voor het park zal betekenen. De paden in het park vormen een onderdeel van een wandelroute door Utrecht Oost waarlangs 2000 kerstlichtjes branden.”