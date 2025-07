Strengere regels voor goederenvervoer binnen Utrechtse singels vanaf 2026

De gemeente Utrecht heeft nieuwe regels voor vracht- en bestelverkeer in het gebied binnen de Utrechtse singels per 1 januari 2026. De gemeente wil hiermee de leefbaarheid en verkeersveiligheid binnen de singels verbeteren, zorgen voor schonere lucht en kwetsbare delen van het historische centrum beschermen. Inwoners en ondernemers kunnen vanaf half augustus nog meedenken over de definitieve uitvoering van de plannen.

Voor het gebied binnen de singels gaat een venstertijd gelden voor vracht- en bestelauto’s: laden en lossen is dan alleen toegestaan tussen 06.00 en 10.00 uur. Daarnaast mogen bestel- of vrachtwagens na 10.00 uur niet meer binnen de singels zijn, tenzij er ontheffing is. De Croeselaan en de Jaarbeurs vallen buiten dit gebied.

In het wervengebied (de kades en straten langs de grachten) zijn alleen bestelauto’s tot 3.500 kilo toegestaan. In de rest van de binnenstad geldt een maximale voertuigmassa van 7.500 kilo.

Schone (elektrische) voertuigen kunnen tot eind 2027 ontheffing aanvragen voor ruimere venstertijden. Voor specifieke doelgroepen, zoals marktondernemers, bouwverkeer en technische dienstverleners, blijft maatwerk via ontheffingen mogelijk.

Waarom deze maatregelen?

Door de groei van de stad neemt de vraag naar goederenvervoer toe. Dit heeft volgens de gemeente negatieve gevolgen voor de leefbaarheid, bereikbaarheid, luchtkwaliteit en

klimaatdoelstellingen van de stad. Om te voorkomen dat het aantal vrachtbewegingen ook blijft stijgen, is de gemeente in 2023 gestart met de uitvoering van de maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma Goederenvervoer 2023 – 2026. De nieuwe regels voor vrachtverkeer die per 2026 ingaan, zijn onderdeel van dit programma. De regels zijn volgens de gemeente tot stand gekomen in overleg met ondernemers, vervoerders en de Commissie Advies Bevoorrading Utrecht (CABU).

Gevolgen voor vervoerders en ondernemers

Vervoerders zullen hun ritplanning, routes en voertuigen moeten aanpassen. Goederen moeten voortaan eerder worden geleverd, met kleinere en schonere voertuigen. Stadshubs aan de rand van de stad vormen een alternatief voor ondernemers die niet zelf meer de stad in willen rijden. Leveringen via hubs mogen gebruikmaken van bepaalde busbanen en hebben ontheffing van de venstertijden (behalve in het voetgangersgebied).

Ook ontvangers – zoals winkels, horeca en bewoners – moeten rekening houden met leveringen voor 10.00 uur. Ondernemers die nu nog geen venstertijden kennen, zullen hun werkprocessen deels moeten aanpassen.

Tijdelijk drukker in de ochtend

De gemeente verwacht dat het in de beginfase tijdelijk drukker wordt met ladende en lossende voertuigen in de ochtenduren, omdat vervoerders nog niet de efficiëntste manier van bevoorraden hebben gevonden en daardoor extra voertuigen inzetten. Daarom biedt de gemeente vervoerders met elektrische voertuigen ontheffing, om hen te stimuleren versneld over te stappen op stillere en schonere transportmiddelen.

Alternatieve bevoorrading

De gemeente moedigt alternatieve vormen van bevoorrading aan, zoals met vrachtfietsen, kleinere voertuigen of via het water. Ook samenwerking tussen vervoerders wordt gestimuleerd, zodat zendingen gebundeld kunnen worden. De verwachting is dat in de toekomst 30 procent van de kleine zendingen op deze manier gecombineerd wordt vervoerd.

Ook onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om verpakkingsmateriaal te bundelen, zodat voertuigen voller de stad uit rijden.

Proef met lichte elektrische voertuigen

Om de omschakeling te versnellen, start de gemeente na de zomer een proef waarbij ondernemers tijdelijk gratis lichte elektrische vrachtvoertuigen kunnen uitproberen, zoals vrachtfietsen of elektrische aanhangers. Ook wordt gewerkt aan uitbreiding van bevoorrading via het water, omdat de huidige elektrische boten die horeca en winkels beleveren vaak al vol zitten.

Meedenken over de uitvoering

De uitgangspunten van het beleid zijn volgens de gemeente al eerder vastgesteld, maar de exacte uitvoering wordt deze zomer verder uitgewerkt. Ondernemers, bewoners en vervoerders worden uitgenodigd om mee te denken over praktische zaken zoals de venstertijden, ontheffingsmogelijkheden en knelpunten.

Vanaf half augustus liggen de ontwerpverkeersbesluiten zes weken ter inzage. In deze periode kunnen betrokkenen hun mening geven. Het definitieve besluit wordt in het najaar genomen.