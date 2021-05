Strijd rond kraakpand Lage Weide nog niet gestreden; politieke vragen en duizenden euro’s donaties

De strijd rondom enkele gekraakte panden op industrieterrein Lage Weide lijkt nog niet helemaal gestreden te zijn. Verschillende politieke partijen vragen de gemeente om naar de zaak te kijken. De krakers hebben ondertussen ruim 6300 euro aan donaties ontvangen voor juridische kosten.

Waar gaat het ook alweer om? Het Openbaar Ministerie wil dat zo’n 25 bewoners van meerdere gekraakte panden op industrieterrein Lage Weide in Utrecht de gebouwen verlaten. De eigenaar wil de panden tijdelijk gaan verhuren aan het Utrechtsch Studenten Corps dat bezig is met het organiseren van een lustrumfeest. Na het feest stopt ook de huurovereenkomst weer. De eigenaar zou daarna de panden willen slopen.

De krakers die sinds november 2019 de gebouwen bewonen zijn het niet met deze plannen eens. De groep schrijft: “De heringebruikname van de kantoorpanden door de krakers zorgt ervoor dat het terrein bewaakt, bewoond en onderhouden wordt. Op deze manier wordt de leegstand aangepakt, worden speculerende eigenaren onder druk gezet concrete plannen voor hun vastgoed te presenteren, vinden urgent woningzoekenden onderdak en zijn er verscheidene sociale, culturele en politieke initiatieven ontstaan.”

De bewoners vinden dat ‘zeker in tijden van een COVID-pandemie, het recht op betaalbaar wonen belangrijker is dan het recht op een exclusief studentenfeest’. Daarbij zeggen de krakers dat ze niet het feestje willen ‘dwarsbomen’, maar dat ze niet willen vertrekken voor een feest waarvan nog niet zeker is of het gaat plaatsvinden.

Hier ging de rechter echter niet in mee. De rechter vond de belangen van de eigenaren van het pand – een familie particuliere beleggers vertegenwoordigd door de Waal Beheer – zwaarder wegen. Het uitgangspunt is volgens de rechtbank dat zij over hun eigendom moeten kunnen beschikken op de manier waarop zij dat willen.

Politieke vragen

Het onderwerp heeft ondertussen ook de gemeenteraad bereikt. GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid hebben vragen over de zaak gesteld aan het gemeentebestuur. De vragen zijn mede ingediend door BIJ1 Utrecht, een partij die in de toekomst graag in de raad komt te zitten.

De politieke partijen benadrukken niet op de stoel van de rechter te willen gaan zitten, maar noemen het ‘zuur’ dat de bewoners op straat komen te staan voor een feest. De fracties vragen de gemeente om in overleg te treden met het Utrechtsch Studenten Corps over of er geen alternatieve locaties denkbaar zijn voor het feest. Ook zijn de politieke partijen benieuwd of de gemeente überhaupt verwacht of zo’n feest kan plaatsvinden tijdens de coronapandemie.

De krakers zijn in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Dit dient deze week. Om de juridische kosten te betalen zijn ze een crowdfunding begonnen waar ruim 6300 euro is gedoneerd.

DUIC heeft eerder eigenaar Waal Beheer en het Utrechtsch Studenten Corps om een reactie gevraagd over de rechtszaak. Beide gaven aan geen interesse te hebben in het geven van een reactie.