Studenten roepen kabinet terug met groot fluitconcert op Janskerkhof in Utrecht

Een groep studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht protesteert woensdag op het Janskerkhof tegen de aangekondigde onderwijsbezuinigingen. Om het kabinet terug te fluiten, blazen de actievoerders massaal op het gelijknamige instrument. Ook op het Utrecht Science Park lieten demonstranten van zich horen.

“Wij eisen respect. Wij eisen investering in het onderwijs. Wij eisen dat het kabinet ons niet langer verraadt”, roept Luuk Bruijnen door een megafoon. De voorzitter van studentenorganisatie VIDIUS vervolgt ‘wij accepteren geen 100 miljoen aan bezuinigingen.’

Na enkele korte speeches wordt het startsein van het fluitconcert gegeven.

De Tweede Kamer stemt donderdag over de bezuinigingen in het hoger onderwijs. De demonstranten eisen dat de beoogde bezuiniging van 1 miljard euro wordt geschrapt. “Een deel van de oppositie luistert naar deze oproep: partijen als PvdA-GroenLinks, SP en D66 wijzen de bezuinigingen af”, zegt WOinActie.

Een ander deel van de oppositie (CDA, JA21, SGP en CU) dreigt nu toch akkoord te gaan met een compromis. Zonder deze compromis heeft de regering geen meerderheid en wordt de begroting weggestemd. Donderdag is dan ook een cruciale dag in Den Haag.

Ook in andere studentensteden wordt woensdag gedemonstreerd. In Nijmegen wordt bijvoorbeeld in een optocht gefietst naar het stadhuis om steun voor het protest te vragen.

Een aantal weken geleden maakten studenten ook een vuist tegen de beoogde bezuinigingen.