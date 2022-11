Subsidieregeling van vier miljoen euro voor eigenaren die kelder in het wervengebied gaan herstellen

De gemeente Utrecht heeft vier miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor keldereigenaren die hun kelder in het wervengebied gaan herstellen en waterdicht maken. Deze subsidie is tijdelijk, maar er moet uiteindelijk ook een definitieve subsidieregeling komen.

De gemeente wil de eigenaren van werf- en kluiskelders in het wervengebied naar eigen zeggen ‘zo veel mogelijk ondersteunen bij het in goede staat houden’ van het erfgoed. “Het is nodig om de kelders in het wervengebied veilig te houden en dit bijzondere erfgoed voor toekomstige generaties te behouden”, zegt wethouder Rachel Streefland.

Samen met de keldereigenaren wil de gemeente elk jaar 35 kelders herstellen. De komende twee jaar ligt de prioriteit bij kelders met ‘ernstige lekkage of ernstige gebreken in de constructie’ en kelders waar de gemeente gelijktijdig de slechte wal- en kluismuren herstelt, zoals aan de Kromme Nieuwegracht en Drift).

Onderhoud, herstel en waterdicht maken

Eigenaren van werf- en kluiskelders kunnen subsidie aanvragen voor het onderhoud, herstel en het waterdicht maken van hun kelders. Ook hulp bij het organiseren hiervan valt binnen de subsidie. “Een monumentale kelder verbouwen kan best ingewikkeld zijn”, aldus Streefland. “Wetten en regels, technische aspecten, omgang met erfgoed, opdrachtgeverschap: er komt veel bij kijken.”

De regeling is onderdeel van de veelbesproken samenwerking tussen keldereigenaren en de gemeente voor het onderhoud en herstel van de kelders. De keldereigenaar selecteert een bureau dat herstelplannen maakt en krijgt daarvoor subsidie. De gemeente helpt daarna bij het voorbereiden van de aanvraag van de subsidie en vergunning voor de uitvoering van het herstelplan.

De kosten voor het herstel van de kelder worden verdeeld tussen de gemeente en de keldereigenaren. Welk percentage van het bedrag de gemeente op zich neemt, hangt er onder meer vanaf aan wie de kosten toe te schrijven zijn.

Kostenverdeling

Als de eigenaar bijvoorbeeld op een verkeerde manier een verbouwing heeft uitgevoerd, moet die voor de volledige kosten opdraaien. De gemeente betaalt op haar beurt de volledige kosten als er constructieve gebreken zijn die zijn veroorzaakt door bijvoorbeeld zwaar verkeer, boomwortels of instabiele funderingen van de wal- en kluismuren.

Wanneer de kosten niet eenduidig zijn of niet zonder uitgebreid onderzoek aan de gemeente of de keldereigenaar kunnen worden toegeschreven, dan betaalt de gemeente 90 procent en de keldereigenaar 10 procent van de kosten. Mochten de gemeente en de keldereigenaar het niet eens worden over de kostenverdeling, dan wordt een onafhankelijke adviescommissie ingeschakeld.

Definitieve regeling

De subsidieregeling geldt vanaf vandaag, voor twee jaar. Voor die periode is in totaal vier miljoen euro subsidie beschikbaar. Daarna wordt er – op basis van de ervaringen die de komende twee jaar worden opgedaan – een definitieve subsidieregeling opgesteld.