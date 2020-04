Tegenslag voor gemeente Utrecht om Overvecht-Noord gasvrij te maken

De Tweede Kamer heeft afgelopen week een motie aangenomen die betrekking heeft op het invoeren van een kookgasverbod in Overvecht-Noord. Dit betekent dat de gemeente Utrecht burgers niet meer kan dwingen om van het gas af te stappen.

Het is al langer de ambitie om van Overvecht-Noord in 2030 een aardgasvrije wijk te maken. Van de circa 8.000 woningen in het gebied hebben ongeveer 4.400 huizen een gasaansluiting die alleen gebruikt wordt bij het koken.

Toen eind vorig jaar bekend werd dat kilometers aan gasleidingen vervangen moeten worden wilde de gemeente Utrecht voorkomen dat er geïnvesteerd zou worden in een leidingnet dat in 2030 overbodig zou zijn.

Daarom zijn er een aantal maatregelen verzonnen waarmee mensen worden verleid om van het gas af te stappen. Degenen die niet vrijwillig mee wilden werken zouden met behulp van een nieuwe wet gedwongen kunnen worden. Deze wet is nu door de Tweede Kamer van tafel geveegd.

Verantwoordelijkheid

“Wij vinden het jammer dat we niet de middelen krijgen om onze verantwoordelijkheid te nemen tegenover alle bewoners die wél de overstap maken”, schrijft de gemeente Utrecht. Dit zou namelijk kunnen betekenen dat de gasleidingen toch vervangen moeten worden wat volgens de gemeente ongeveer 1,5 miljoen euro kost.

De gemeente laat het er echter niet bij zitten en zegt in overleg te zijn met het ministerie van Binnenlandse Zaken. “Vraag is nu wat de uitvoering van de motie betekent voor de mogelijkheden om de vervanging van gasleidingen te voorkomen. We hopen dat we met het ministerie van BZK hier alsnog een oplossing voor kunnen vinden. Inzet is om vervanging van kookgasleidingen die straks niet meer gebruikt worden, tegen te gaan.”

Pilot

De pilot waarbij mensen worden verleid om van het gas af te stappen gaat overigens gewoon door. Het uitgangspunt daarvan is dat mensen overstappen op elektrisch koken ‘door middel van een redelijk en passend aanbod’. “Met de voorwaarde dat zij dit zonder extra kosten kunnen doen en daarbij desgewenst volledig ontzorgd worden bij de overstap.”

Als de maatregelen van de coronacrisis het toelaten is de proef voor de zomer uitgevoerd. “Op basis van de bevindingen in de pilot en een definitieve businesscase beslissen we over het verdere project en de rest van de 4400 woningen.”