Tientallen Utrechtse docenten en wetenschappers roepen op tot boycot Israëlische academische instituten

Tientallen Utrechtse wetenschappers en docenten van verschillende instellingen waaronder de universiteit en het UMC spreken hun steun uit voor de Palestijnen. Zij hebben een petitie ondertekend, waarmee wordt opgeroepen om Israëlische academische instituten te boycotten.

De spanningen tussen Israël en Palestina zijn de afgelopen dagen toegenomen en in het ontstane conflict zijn inmiddels honderden doden gevallen. Eerder deze maand was een grote groep mensen op de been in Utrecht om steun te betuigen aan de Palestijnen.

Nu laat ook de academische wereld van zich horen. “Wij zijn wetenschappers en docenten in het Nederlandse hoger onderwijs en wij nemen stelling tegen de voortdurende ontheemding, bezetting en oorlog waaraan de staat Israël Palestijnen onderwerpt”, is te lezen in de petitie. Volgens de ondertekenaars is de indruk dat dit een conflict is tussen twee gelijke zijden ‘een gevaarlijke vertroebeling van de werkelijkheid’.

De Nederlandse regering wordt middels de petitie opgeroepen erop toe te zien dat er gerechtigheid komt voor de Palestijnen en dat hun volledige rechten worden gewaarborgd.

Vrede

“Dit is de enige manier waarop Israëliërs en Palestijnen in vrede zullen leven. We roepen de Nederlandse regering op actief op te treden om rechtvaardige vrede te bewerkstelligen door alle economische, politieke en militaire banden met Israël te verbreken, tot het moment dat alle verschillende groepen Palestijnen hun rechten zijn toebedeeld.”

De petitie is inmiddels door ruim 430 academici ondertekend.