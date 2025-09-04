Tijdelijke opvanglocatie in Utrecht wordt mogelijk tot 2043 verlengd

De gemeente Utrecht is voornemens om samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de tijdelijke opvanglocatie in het kantoorpand aan de Europalaan in Utrecht om te bouwen tot een vaste locatie. Ook moet het aantal opvangplekken worden verhoogd naar 385. Mocht de gemeenteraad instemmen met het plan, dan blijven de plekken voor periode van maximaal 15 jaar.
De tijdelijke opvanglocatie aan Europalaan 44, die sinds het voorjaar van 2024 open is, biedt momenteel plek voor 130 asielzoekers. Volgens de gemeente is de druk op asielopvang in Nederland ‘zeer groot’, waardoor asielzoekers vaak worden opgevangen op dure en tijdelijke noodlocaties die ongeschikt zijn voor langdurig verblijf. Door deze tijdelijke opvanglocatie om te bouwen naar een duurzame en vaste locatie, moet langdurig verblijf mogelijk worden. Het COA en de gemeente zeggen er ook geld mee te besparen.
Goede ervaringen
Wethouder Rachel Streefland is blij met de plannen: “Ook in de toekomst wil Utrecht als mensenrechtenstad een bijdrage blijven leveren aan de opvang van vluchtelingen”. Volgens Streefland zijn de ervaringen op deze locatie en in de omgeving goed. De gemeenteraad neemt in november van dit jaar een besluit over de plannen.
Het kantoorpand ligt in een gedeelte van de Merwedekanaalzone dat pas over 15 jaar ontwikkeld gaat worden, waardoor de opvang in ieder geval tot 2043 open kan blijven. Om de opvanglocatie duurzaam te maken voor de lange termijn, wordt het pand in januari 2027 leeg opgeleverd, zodat het COA kan beginnen met de verbouwing en inrichting van het gebouw.
Plan Einstein
De opvanglocatie moet volgens het Plan Einstein gerealiseerd worden. Dit is ‘een aanpak die vluchtelingen, omliggende ondernemingen, omwonenden, andere Utrechters en organisaties met elkaar verbindt’. Als voorbeeld worden filmavonden, samen koken en educatieve activiteiten gegeven, waarbij iedereen uit de buurt welkom is. “Zo blijft men elkaar ontmoeten, zich ontwikkelen en bouwt men een sociale gemeenschap op”, stelt Streefland.
Gekoppelde berichten
Tijdelijke opvanglocatie voor 130 asielzoekers aan Europalaan in Utrecht
In het kantoorpand aan de Europalaan 44 in Utrecht komt een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers.…
Utrecht haalt doel Spreidingswet niet, maar heeft al wel 1805 opvangplekken voor asielzoekers
Utrecht is met een eindsprint door verlenging en uitbreiding van vier tijdelijke opvanglocaties dichtbij de…
Wethouder Rachel Streefland verlaat Utrechtse politiek; beoogd opvolger bekend
Rachel Streefland treedt af als wethouder. Na ruim acht jaar actief te zijn geweest in…
9 ReactiesReageren
Waarom niet het Rembrandt bioscoop ombouwen voor asielzoekers!!!!
Wanneer is het een keer genoeg?
Prima toch. Die mensen moeten ergens wonen.
Willen we af van dit soort opvanglocaties, dan moeten we in oktober gaan stemmen op partijen die het COA in staat wil stellen permanente locaties te huren op plekken waar dat overlastvrij kan. Nu mag het COA dit niet, waardoor ze én heel duur moet huren, én de hele tijd met mensen moet slepen. Vluchtelingen willen rust, bewoners willen rust. We willen dat dit allemaal minder geld kost. Het COA kan 1 miljard per jaar besparen én iedereen rust geven al ze eigen locaties mag huren. Gun iedereen rust en lagere kosten, stem op een partij die vluchtelingen als mensen ziet ipv als kans om ophef te maken en u overlast te bezorgen voor eigen politiek gewin.
Ik juich dit bijzonder toe! Ook de mogelijkheid tot inyegratie krijgt hier ruimte. Nu de autochtone omgeving nog zover krijgen dat ze daadwerkelijk openstaan voor deze integratie. De wil tot integreren valt of staat bij medewerking van twee kanten. En vaak stokt het bij de autochtonen, die hardnekkig de integratie passief naast zich neerleggen.
Overigens zou een gemende situatie van woningbehoevenden nóg mooier zijn: stdenten hebben ook een groot tekort aan woonruimte. Daar zou een perfecte kans liggen voor échte integratie in één pand!
@Ron: ik stem in oktober liever op een partij die deze mensen terugstuurt.
@Chef plongeur: ik ben een inheemse Nederlander en ik hoef deze mensen niet in mijn land. Ik voel mij daarom niet verantwoordelijk voor de integratie van deze mensen. Mijn humanitaire limiet is reeds bereikt (heb ooit Syrier begeleid).
Niets zo permanent als tijdelijke overheidsmaatregrlen.
@kila: welke partij is dat dan?!?! De brokkenpilotenpartij van Wilders?
Ennuh inheems? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Uitstekend. Prima locatie.
Utrecht is een mensenrechtenstad vooral voor asielzoekers, maar niet voor haar eigen inwoners en studenten,die geen fatsoenlijke woonruimte kunnen krijgen.