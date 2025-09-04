Tijdelijke opvanglocatie in Utrecht wordt mogelijk tot 2043 verlengd

De gemeente Utrecht is voornemens om samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de tijdelijke opvanglocatie in het kantoorpand aan de Europalaan in Utrecht om te bouwen tot een vaste locatie. Ook moet het aantal opvangplekken worden verhoogd naar 385. Mocht de gemeenteraad instemmen met het plan, dan blijven de plekken voor periode van maximaal 15 jaar.

De tijdelijke opvanglocatie aan Europalaan 44, die sinds het voorjaar van 2024 open is, biedt momenteel plek voor 130 asielzoekers. Volgens de gemeente is de druk op asielopvang in Nederland ‘zeer groot’, waardoor asielzoekers vaak worden opgevangen op dure en tijdelijke noodlocaties die ongeschikt zijn voor langdurig verblijf. Door deze tijdelijke opvanglocatie om te bouwen naar een duurzame en vaste locatie, moet langdurig verblijf mogelijk worden. Het COA en de gemeente zeggen er ook geld mee te besparen.

Goede ervaringen

Wethouder Rachel Streefland is blij met de plannen: “Ook in de toekomst wil Utrecht als mensenrechtenstad een bijdrage blijven leveren aan de opvang van vluchtelingen”. Volgens Streefland zijn de ervaringen op deze locatie en in de omgeving goed. De gemeenteraad neemt in november van dit jaar een besluit over de plannen.

Het kantoorpand ligt in een gedeelte van de Merwedekanaalzone dat pas over 15 jaar ontwikkeld gaat worden, waardoor de opvang in ieder geval tot 2043 open kan blijven. Om de opvanglocatie duurzaam te maken voor de lange termijn, wordt het pand in januari 2027 leeg opgeleverd, zodat het COA kan beginnen met de verbouwing en inrichting van het gebouw.

Plan Einstein

De opvanglocatie moet volgens het Plan Einstein gerealiseerd worden. Dit is ‘een aanpak die vluchtelingen, omliggende ondernemingen, omwonenden, andere Utrechters en organisaties met elkaar verbindt’. Als voorbeeld worden filmavonden, samen koken en educatieve activiteiten gegeven, waarbij iedereen uit de buurt welkom is. “Zo blijft men elkaar ontmoeten, zich ontwikkelen en bouwt men een sociale gemeenschap op”, stelt Streefland.