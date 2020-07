Tinus Koops opgepakt voor bedreiging Van Zanen; ‘Die moet gewoon een baksteen in zijn nek krijgen’

Tinus Koops, de organisator van de Nederland in opstand-demonstratie, is dinsdag weer vrijgelaten. Eerder die dag werd hij naar eigen zeggen gearresteerd voor het beledigen van oud-burgemeester Jan van Zanen



De politie zei eerder dat Koops is aangehouden voor online bedreiging en belediging. Op de Facebookpagina van Nederland in opstand is de tenlastelegging gedeeld.

Daarin is onder andere te lezen dat Koops rond 19 juni Van Zanen zou hebben beledigd. “Wij hebben vroeger echt goed kunnen babbelen maar nu ben je een fucking teringlijer. Nu heb jij een vijand want dit had ik echt niet van jouw verwacht maatje.”

Baksteen

Ook zou Koops volgens de tenlastelegging die op Facebook is gedeeld de oud-burgemeester hebben bedreigd. “Stelletje fucking longlijers en daarmee bedoel ik niet de politie. Dan heb ik het over onze Van Zanen. Die moet gewoon een baksteen in zijn nek krijgen.”

Ook wordt er in de tenlastelegging gesproken over de demonstratie van afgelopen zaterdag. Zo staat er dat Koops een betoging in Utrecht heeft gehouden waarvoor eerder door de burgemeester een verbod is afgegeven.

Paardenveld

Nadat Koops dinsdagochtend werd gearresteerd kwam een klein groepje sympathisanten naar politiebureau Paardenveld. Ze tekenden onder andere ‘#FreeTinus’ met blauw stoepkrijt voor de ingang van het bureau.