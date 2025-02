Tot en met 2026 hinder voor verkeer op noorden van Oudegracht in Utrecht

Vanwege werkzaamheden aan de werfkelders is het deel van de Oudegracht tussen de Zandbrug en Jacobibrug straks drie maanden dicht voor het verkeer. Wanneer het werk is afgerond worden andere kelders in dit deel van Utrecht aangepakt. “Deze werkzaamheden duren tot en met het voorjaar van 2026”, schrijft de gemeente.

De komende maanden worden de vier werfkelders ter hoogte van de Oudegracht 42 tot en met 48 aangepakt. Het werk begint over ongeveer een week en duurt tot en met medio mei. Auto- en fietsverkeer kan vanwege de werkzaamheden tijdelijk geen gebruik maken van dit deel van de Oudegracht. Ook de fietsparkeerplekken op dit deel zijn tijdelijk niet beschikbaar.

Door middel van een loopbrug blijven de straat, woningen en bedrijven wel toegankelijk voor voetgangers, meldt de gemeente.

Meerdere kelders

In 2025 en 2026 worden er meerdere werfkelders op de Oudegracht hersteld. In totaal gaat het om dertien kelders die in de komende tijd onder handen moeten worden genomen. Eind mei begint het werk aan vier kelders aan de Oudegracht 34 tot en met 40. Als die werkzaamheden zijn afgerond, schuift het werk weer op.

In het voorjaar van 2026 zouden de werkzaamheden moeten zijn afgerond.