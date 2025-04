Twee grote statiegeldmachines op Mariaplaats en Janskerkhof rond Koningsnacht- en dag

Op de Mariaplaats en op het Janskerkhof staan dit weekend twee grote statiegeldmachines. Vanaf 12.00 uur vanmiddag, vrijdagmiddag, zijn ze geopend. De machines kunnen in een keer ruim 100 blikjes en flesjes verwerken.

In Utrecht staan vandaag, zaterdag en zondag twee zogenoemde mobiele bulkmachines. Bij de machines kunnen feestvierders hun lege flesjes en blikjes inleveren. Vervolgens kunnen ze kiezen om het statiegeld via een Tikkie terug te krijgen, maar ook om het te doneren aan een Utrechts goed doel.

De twee machines staan er tot en met zondag. Vandaag (vrijdag) zijn ze van 12.00 uur tot 20.00 uur geopend, morgen van 12.00 uur tot 21.30 uur en zondag ook van 12.00 uur tot 20.00 uur.

Amsterdam en Eindhoven

Door het hele land staan dit weekend acht van die bulkmachines, meldt Statiegeld Nederland. Zo staan er verschillende in Amsterdam en eentje in Eindhoven.

“Door tijdens Koningsdag mobiele bulkmachines in te zetten, bieden we een praktische oplossing op drukke locaties waar veel verpakkingen worden gebruikt”, zegt directeur Jeroen Hillen. “We doen dit in samenwerking met gemeenten en lokale partners, waarmee we bijdragen aan een schonere stad en tegelijkertijd supermarkten in de directe omgeving ontlasten.”