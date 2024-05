Twee personen overleden bij ongeval op Amsterdamsestraatweg in Utrecht

Bij het ongeluk op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee personen om het leven gekomen. De politie meldde donderdagochtend al dat er een dodelijke aanrijding had plaatsgevonden.



De politie sprak in eerste instantie alleen van een dodelijke aanrijding, maar nu is duidelijk dat er twee personen om het leven zijn gekomen. Kort voor 3.30 uur kreeg de politie de melding van het ongeluk binnen. De politie heeft donderdagochtend de hele ochtend onderzoek gedaan op de locatie van het ongeval.

De weg was tijdens het onderzoek afgesloten tussen de Zuilenselaan en het Theo Thijssenplein. De Amsterdamsestraatweg is rond 13.00 uur weer vrijgegeven. De politie vraagt mensen die camerabeelden hebben of meer weten om zich te melden via 0900 8844.