Twee standplaatsen aan Oudegracht blijven behouden; maar onzekerheid blijft voor Venezia en Broodje Ben

De twee standplaatsen aan de Oudegracht, waar nu nog Broodje Ben en Venezia te vinden zijn, blijven bestaan. Het college van B&W had voorgesteld om deze plekken te laten verdwijnen, maar een meerderheid van de gemeenteraad is het daar niet mee eens. Het blijft overigens wel onzeker of de verkopers van broodjes en ijs ook echt terugkomen op deze plek. Alle standplaatsvergunningen moeten namelijk eind dit jaar opnieuw verdeeld gaan worden.

We vatten het nog een keer kort samen. Eind 2023 lopen de vergunningen af voor alle huidige standplaatshouders, dat zijn de meer dan tachtig plekken waar nu bijvoorbeeld bloemenstallen, viskramen en kaasboeren te vinden zijn. Sommige van deze ondernemers zijn al tientallen jaren te vinden in Utrecht. Vanwege Europese regelgeving mag straks iedereen meedingen naar de vrijkomende vergunningen. Het is dus nog maar de vraag of de bekende gezichten weer terugkomen. Hier is veel onrust over bij de ondernemers.

Los van dit nieuwe beleid en het vraagstuk over de verdeling van de vrijkomende vergunningen wilde het college van B&W twee plekken sowieso schrappen. Dat waren de plekken van Venezia op de Jansbrug en Broodje Ben op de Bakkerbrug. Hier kwam veel verzet tegen. Vooral rondom het mogelijk verdwijnen van ijskiosk Venezia klonk veel protest. Volgens het college zouden de twee plekken moeten verdwijnen vanwege toenemende drukte in de binnenstad en om zodoende de doorstroming te bevorderen.

Moties

Donderdag nam een meerderheid van de gemeenteraad echter een motie aan waarin het college werd opgedragen om de twee locaties wel te behouden. BIJ1, CDA, ChristenUnie, EenUtrecht, Partij voor de Dieren, PVV, Student & Starter, Utrecht Solidair, Volt en VVD steunden de motie van de PvdA die was ingediend door raadslid Mohamed Talhaoui.

Toch blijft het onzeker of de twee ondernemers ook daadwerkelijk in 2024 nog deze of een andere standplaats hebben. Dit omdat, zoals hierboven al beschreven, alle vergunningen opnieuw verdeeld gaan worden. De derde generatie ijsmakers bij Venezia, Romana De Lorenzo, is blij dat de twee plekken aan de gracht behouden blijven: “Dat is in ieder geval het eerste obstakel dat overwonnen moest worden. Toch blijft er ook onzekerheid. De volgende stap die nu genomen moet worden is de verdeling van de vergunningen.”

Hoe die verdeling gaat plaatsvinden is nog niet helemaal duidelijk. Het college van B&W had eerder voorgesteld om te gaan loten, maar ook dat ziet een meerderheid van de gemeenteraad niet zitten. Donderdag werd er ook een motie aangenomen waarbij de gemeente werd opgedragen om loting niet meer als primaire manier te zien om de standplaatsen te verdelen. Er gaat onderzocht worden of er met selectiecriteria gewerkt kan worden. Daarbij moet wel gezegd worden dat het uiterst onzeker is of de zittende ondernemers hier ook direct voordeel bij hebben.