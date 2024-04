Uitschrijven parkeerboete kost gemeente Utrecht altijd nog meer dan het oplevert

Het uitschrijven van een parkeerboete kost de gemeente Utrecht altijd nog meer dan dat het oplevert. De hoogte van de boete is landelijk geregeld, in 2023 maximaal 72,90 euro. Maar de gemeente is zo’n 95 euro kwijt per bekeuring. Het recordaantal boetes van vorig jaar in Utrecht is dus geen dikke winst.

Het aantal parkeerboetes is in 2023 in Utrecht gestegen tot een recordhoogte van 112.411 – zo schreef DUIC eerder deze maand al. Een stijging van bijna 12.000 ten opzichte van 2022. Doordat er in steeds meer gebieden in de gemeente betaald moet worden, neemt het aantal bekeuringen ook hard toe.

Extra inkomsten voor de gemeente, zo schreven verschillende reaguurders onder het bericht. Zo simpel ligt het echter niet. De gemeente laat namelijk na vragen van DUIC weten dat het uitschrijven van die boetes altijd nog meer kost dan het oplevert.

Het maximumtarief voor een parkeerbon was vorig jaar namelijk 72,90 euro plus eenmalig het uurtarief. Dat bedrag is niet bedacht door de gemeente Utrecht, maar landelijk geregeld. Per boete is de gemeente echter zo’n 95 euro kwijt. Dat bedrag gaat op aan verwerkings-, personeels- en overheadkosten. Het geld dat binnenkomt via de parkeerboetes is dus niet kostendekkend.