‘UMC Utrecht is beste ziekenhuis van Nederland’

Het UMC Utrecht is het beste ziekenhuis van Nederland. Dat blijkt althans uit een lijst van Newsweek van The World’s Best Hospitals 2020.

Het Amerikaanse mediabedrijf heeft samen met een onderzoeksbureau de lijst samengesteld. “De onderzoekers zijn zich goed bewust van wat er in ziekenhuizen over de hele wereld speelt en ze zijn daarom in staat om deze lijst samen te stellen”, is te lezen op de website van Newsweek.

Het UMC staat op de twintigste plek in de lijst. Het eerstvolgende Nederlandse ziekenhuis staat op plek veertig en is het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.

In de lijst staan in totaal honderd ziekenhuizen, maar alleen de eerste vijftig zijn op rangorde genoteerd. Van de overige vijftig is dus niet bekend welke beter scoort dan de ander. In dit deel van de lijst staat ook Radboud Universitair Medisch Centrum uit Nijmegen.

Compliment

Het UMC noemt de lijst een compliment voor de Nederlandse zorg. “In de World’s best Hospital List van Newsweek staan drie Nederlandse ziekenhuizen in de top 100, en het UMC Utrecht als hoogstgeklasseerde Nederlandse ziekenhuis op nummer twintig! Een compliment voor de Nederlandse zorg.”

De lijst wordt aangevoerd door drie ziekenhuizen uit de Verenigde Staten, gevolgd door Canada en Duitsland. Bekijk hier de volledige lijst.