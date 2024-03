Universiteit en Hogeschool Utrecht zetten subsidies aan USC tijdelijk stop vanwege ‘bangalijst’

De Universiteit Utrecht (UU) en Hogeschool Utrecht (HU) hebben besloten om de subsidies aan het Utrechtsch Studenten Corps (USC) voor de rest van dit kalenderjaar stop te zetten. Ook zijn vertegenwoordigers van het USC voorlopig niet welkom op officiële gelegenheden van beide instellingen. Reden hiervoor is de zogenoemde ‘bangalijst’ die door leden van het USC gemaakt is.

In de ‘bangalijst’, een powerpointpresentatie, die rondgaat worden eerstejaarsstudenten van vrouwenvereniging UVSV besproken op basis van hun uiterlijk. Bij foto’s van de vrouwen staan beledigende en seksueel aanstootgevende teksten. Ook hun huisadressen en telefoonnummers staan in de presentatie.

De UU en HU noemden de lijst eerder al ‘pijnlijk en zeer verwerpelijk’, maar maakten toen nog geen sancties bekend. Nu zijn die wel duidelijk. De instellingen hebben het USC donderdag laten weten dat de subsidies voor de rest van dit kalenderjaar zijn stopgezet. Vertegenwoordigers van de vereniging zijn gedurende die periode ook niet welkom bij officiële gelegenheden van de UU en HU.

De instellingen willen verder dat het USC openbare excuses maakt aan de studenten en in het bijzonder aan de getroffen studentes. Verder moet het USC op 1 mei een plan hebben gemaakt dat ‘moet leiden tot verbetering van de sociale veiligheid’.

Banden verbreken

De UU en HU verwachten dat USC die plannen ‘met de grootst mogelijke zorgvuldigheid’ uitvoert, anders volgen verdere maatregelen. “De UU en de HU zullen de voortgang en effectiviteit van de uitvoering van het plan nauwgezet monitoren. Als resultaat uitblijft, worden de sancties verlengd en zullen vanaf 1 januari 2025 de bestuursbeurzen van het bestuur van het USC worden ingetrokken. De UU en de HU zullen in dat geval de banden met het USC verbreken.”

‘Weerzinwekkend’

“Wat er is gebeurd, is weerzinwekkend en overschrijdt de grenzen van het toelaatbare. Wij zijn een inclusieve universiteit, waar al onze studenten zich veilig moeten voelen”, zegt rector magnificus Henk Kummeling van de UU. “Precies daarom nemen we dit heel hoog op,” zegt Wilma Scholte op Reimer als voorzitter van Hogeschool Utrecht. “De sancties geven kraakhelder aan dat veranderen van de ontoelaatbare cultuur bij het USC een voorwaarde is voor de toekomst. Daar zien we samen met UU scherp op toe.”

De UU en HU staan naar eigen zeggen ‘in nauw contact’ met studentenvereniging UVSV, de vereniging waar de slachtoffers lid van zijn. “Zowel via de UVSV als via de advocaat van de ouders van de getroffen studenten is volledige hulp en ondersteuning aangeboden.”