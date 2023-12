Universiteit Utrecht: ‘Beperk periode van vuurwerk zoveel mogelijk om langdurig dierenleed te voorkomen’

Uit een enquête van de Universiteit Utrecht (UU) is gebleken dat veel huisdieren weken- of zelfs maandenlang worden geconfronteerd met vuurwerk. Dat veroorzaakt angst en stress bij dieren, waar geen effectieve oplossing voor bestaat. Ondanks het verbod op het afsteken van vuurwerk buiten oudejaarsavond, roept de UU toch op om het aantal knallen zoveel mogelijk te beperken tot één moment.

Aan het onderzoek van de Gedragskliniek voor Dieren van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht deden 3.000 hondeneigenaren mee en 600 mensen met één of meer katten. Meer dan de helft van de respondenten zegt al vanaf september vuurwerk te horen in de omgeving van het huis en voor meer dan driekwart is dit vanaf november het geval. De afgelopen drie jaar nam het vuurwerkgeluid toe voor meer dan de helft van de deelnemers. Voor een derde bleef het gelijk en voor minder dan tien procent nam het af.

De UU concludeert dat veel honden en katten vuurwerk dus langere tijd van het jaar horen, en dat de gevolgen daarvan groot kunnen zijn. Zo geeft bijvoorbeeld meer dan driekwart van de respondenten aan dat de knallen angst en/of stress veroorzaken bij hun huisdier. Volgens de UU zijn er bovendien weinig manieren om deze dieren te helpen. Het enige dat echt effect heeft is een plek zoeken waar de knallen niet te horen zijn.

Slag om de arm

Onderzoeker Ineke van Herwijnen zegt wel een slag om de arm te houden. “Op basis van dit onderzoek kunnen we niet vaststellen hoe groot het percentage is van de Nederlandse huisdieren dat angst en stress ervaart. De enquête is breed verspreid, maar het is niet uit te sluiten dat met name mensen die last ervaren hebben deelgenomen. Wat wel kunnen concluderen, is dat het voor dat het voor honden en katten, en hun eigenaren, van groot belang is om de periode te versmallen, waarin vuurwerk te horen is.”

In Nederland is het toegestaan om tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur vuurwerk af te steken, en dat geldt ook voor Utrecht. Of dat volgend jaar nog zo is, moet nog blijken. De gemeente laat zich namelijk laten adviseren door een burgerberaad. Verschillende Utrechters kunnen hun zegje doen over de kwestie en komen dan gezamenlijk tot een besluit. De gemeente neemt het advies over als het financieel, juridisch en praktisch uitvoerbaar is. Dit wordt ook tussentijds getoetst.