Universiteit Utrecht vordert pro-Palestinademonstranten te vertrekken

De Universiteit Utrecht (UU) heeft vrijdagochtend de pro-Palestinademonstranten drie keer gevorderd om het bezette universiteitsgebouw aan de Drift 25 te verlaten. Het is nog onduidelijk of er betogers in het pand zitten.

Anton Pijpers, voorzitter van het College van Bestuur bij de UU, heeft in de vroege ochtend de demonstranten gevorderd te vertrekken. Tot op heden hebben de bezetters nog geen krimp gegeven, waardoor het onduidelijk is of de demonstranten nog in het pand aanwezig zijn.

Donderdagavond waren de demonstranten nog in het pand aanwezig. Ze gaven toen desgevraagd aan dat ‘ze op alle scenario’s voorbereid zijn’. De woordvoerder van de demonstranten zei dat de groep rekening houdt met het feit dat ze elk moment gevorderd kunnen worden, maar ook dat ze de bezetting mogelijk kunnen voortzetten tot na het weekend.

Sluiproutes

De woordvoerder van de demonstranten geeft vrijdagochtend geen gehoor aan contact met DUIC. De UU is momenteel met de politie aan het onderzoeken of de demonstranten via een sluiproute het pand hebben verlaten. Hiervoor is ook een politiehelikopter kortstondig ingezet.