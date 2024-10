Universiteit Utrecht snijdt in aantal opleidingen vanwege financiële knel, reorganisatie niet uitgesloten

De Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht gaat flink schrappen in het onderwijsaanbod. De faculteit moet toekomstbestendiger worden, en bovendien gaat het kabinet bezuinigen op het onderwijs in Nederland. De universiteit ziet geen andere optie dan snijden in het aantal opleidingen.

Zes opleidingen zullen per 2030 worden gesloten. Het gaat om de opleidingen Duits, Frans, Islam en Arabisch, Italiaans, Keltisch en Religiewetenschappen. Alle opleidingen krijgen ieder studiejaar minder dan 25 nieuwe studenten en zijn daardoor volgens de Universiteit Utrecht niet rendabel. Per 1 september 2026 mogen studenten zich niet meer aanmelden voor de opleidingen.

Doordacht plan

Los van een aantal opleidingen die verdwijnt, wordt het onderwijs van andere opleidingen binnen de faculteit ook aangepast. Zo moet de kennis en expertise van de te verdwijnen opleidingen terugkomen in de studies die blijven bestaan. “Zo wordt kennis uit deze vakgebieden toegankelijk gemaakt voor een grotere groep studenten en blijft onderzoek en expertise voor de samenleving beschikbaar”, schrijft de Universiteit in een bericht.

De bezuinigingen zijn onderdeel van een doordacht plan, zegt de faculteit. “We bezuinigen op basis van een transitieplan dat een groter doel dient. Om dat plan uit te voeren hebben we steun en tijd gekregen van het bestuur van de Universiteit.” Wat de plannen van de faculteit zijn, is niet bekend.

‘Grote opgave’

De financiële situatie van de Faculteit Geesteswetenschappen is al jaren instabiel, is te lezen in een bericht van de Universiteit. Volgens Decaan Thomas Vaessens komt dat doordat er een aanbod van opleidingen werd aangeboden dat onbetaalbaar werd. De aangekondigde bezuinigingen van het kabinet gaven daar nog eens een klap op. In totaal moet de faculteit 10 procent van het totale budget bezuinigen. Zo is te lezen in een bericht: “Dat is een grote opgave, waar meer voor nodig is dan alleen het sluiten van niet rendabele opleidingen.”

Over gedwongen ontslagen wordt nog niet gesproken, maar het bestuur kan een reorganisatie in de toekomst niet uitsluiten.