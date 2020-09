Utrecht door de jaren heen; De veranderende singel in beeld

Utrecht is constant in beweging. Er wordt gebouwd en gesloopt. Hierdoor ziet de stad er op sommige plekken heel anders uit dan vroeger. In deze rubriek laten we die veranderingen zien. Deze keer met een speciale editie gewijd aan de singel.



De singel werd zaterdag officieel geopend. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar het is nu weer mogelijk om een rondje te varen om de Utrechtse binnenstad. Om dit heugelijke moment te vieren is deze rubriek geheel gewijd aan de singel

Jarenlang konden automobilisten over de Catharijnebaan rijden. Nu is dit stuk weer omgedoopt tot Catharijnesingel.

Door het het balkje midden in de foto’s te verschuiven worden beide tijdsbeelden goed zichtbaar.