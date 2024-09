Utrecht heeft aan het Stationsplein eerste politiebureau van Nederland zonder agenten

In het bijzijn van burgemeester Dijksma heeft de politie het eerste Smart Police Station van Nederland geopend. Het bureau aan het Stationsplein ziet er geheel anders uit dan het traditionele politiebureau. Er zijn geen agenten en de dienstverlening verloopt volledig digitaal. Net zoals bij het oude vertrouwde politiebureau kan je er terecht om je verhaal te doen, vragen te stellen, een melding te maken of aangifte te laten opnemen. Hiervoor hoef je geen afspraak te maken. Het Smart Police Station is een proef en blijft ten minste een half jaar open.

Bij de opening van het Smart Police Station op het Stationsplein waren dinsdag behoorlijk wat mensen opgetrommeld. Naast burgemeester Sharon Dijksma en medewerkers van de politie was er ook een delegatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Dubai aanwezig. Het Smart Police Station in Utrecht is namelijk het eerste van Nederland, maar in de Verenigde Arabische Emiraten kennen ze het concept al langer. Burgemeester Dijksma ging vorig jaar al samen met politiemedewerkers op werkbezoek in Dubai, waar ze kennismaakten met de Smart Police Stations.

Dijksma: “Vorig jaar heb ik in Dubai gezien hoe innovatie kan zorgen voor meer blauw op straat. Met deze nieuwe politielocatie midden in de stad, wordt het daarnaast nog laagdrempeliger om een aangifte te doen of overlast te melden. Ik ben er trots op dat we er samen met de politie werk van hebben gemaakt om dit concept naar Utrecht te halen.” De locaties in Dubai dienen als voorbeeld voor die in Utrecht, maar een één op één kopie is het niet. Het concept uit Dubai is aangepast aan de Nederlandse situatie.

Videobellen

Het idee achter het Smart Police Station is dat iedereen in contact moet kunnen komen met de politie. Dat kon natuurlijk al op politiebureaus en op straat, maar met het Smart Police Station wil de politie in Utrecht een nieuwe vorm van dienstverlening testen. Mensen moeten hierdoor digitaal dezelfde service kunnen krijgen als op het politiebureau. Iedereen kan bij het Smart Police Station namelijk, zonder van tevoren een afspraak te maken, op een nieuwe manier met de politie in contact komen. Op twee grote beeldschermen kunnen mensen bijvoorbeeld een anonieme melding indienen of aangifte doen, informatie opzoeken, chatten met virtuele agent Wout, maar ook meer te weten komen over werken bij de politie.

Ook videobellen met een politiemedewerker behoort tot de mogelijkheden. In een speciaal daarvoor bedoelde privéruimte kan een medewerker van het Regionaal Service Centrum aan de andere kant van het scherm luisteren naar een verhaal, vragen beantwoorden of een melding opnemen. Als de vragensteller aangifte wil doen, kijkt de medewerker samen met diegene naar de meest passende manier. De medewerker spreekt zowel Nederlands als Engels. Als het nodig is, kan er ook een tolk worden ingezet.

Geen agenten

In het Smart Police Station zijn geen politieagenten aanwezig. Bijkomend voordeel daarvan is volgens een medewerker dat er op deze manier geen politiecapaciteit hoeft te worden ingeleverd op andere plekken waar politiemedewerkers hard nodig zijn. Er is wel een servicemedewerker die mensen kan helpen als ze ergens niet uitkomen en om de veiligheid te waarborgen is er een beveiliger aanwezig.

De politie heeft ervoor gekozen om dit nieuwe bureau op het Stationsplein te openen vanwege de locatie. Niet vanwege de veelvoorkomende incidenten onder het Bollendak, aldus een woordvoerder, maar omdat hier veel mensen langskomen.

Het Smart Police Station is geopend van maandag tot en met woensdag van 08.00 tot 20.00 uur, op donderdag en vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur, op zaterdag van 09.00 tot 22.00 uur en op zondag van 09.00 tot 19.00 uur.