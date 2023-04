Utrecht heeft sinds vandaag twee restaurants met een Michelinster

Restaurant Karel V en restaurant Maeve uit Utrecht ontvingen maandag een Michelinster. Na tien jaar heeft de stad weer sterrenrestaurants. Michelin maakte het nieuws maandag bekend tijdens de jaarlijkse uitreiking.

Utrecht moest het sinds 2013 stellen zonder restaurants met een Michelinster. Restaurant Karel V verloor dat jaar de onderscheiding en sindsdien was er geen Utrechts restaurant meer met een Michelinster.

Daar is nu verandering in gekomen. Niet een maar twee Utrechtse restaurants ontvingen maandag een ster, namelijk Karel V en Maeve.

Restaurant Karel V heeft sinds oktober 2020 een nieuwe chef de cuisine, namelijk chef-kok Leon Mazairac. De gerechten van Mazairac waren eerder al in Utrecht te proeven. Zo was hij tien jaar lang chef-kok en mede-eigenaar van Podium onder de Dom. Het restaurant werd toen door velen gezien als beste van Utrecht.

Eigenaars Tommy Janssen (chef) en Vera Voorend (maître) openden de deuren van Maeve in de zomer van 2021. Janssen en Voorend werkten daarvoor allebei bij verschillende sterrenrestaurants. “Wij zijn een ambitieus horeca koppel met jarenlange ervaring in toprestaurants en streven ernaar om een uniek onderscheidend restaurant op de kaart te zetten in Utrecht”, zo lieten ze eerder weten.

Andere onderscheidingen

Eerder ontvingen het Utrechtse restaurant Blauw (2022) en Herón Petit Restaurant (2018) de Bib Gourmand. Een Bib Gourmand wordt toegekend aan restaurants die hoge kwaliteit voor een schappelijke prijs geven.

Ook ontving Herón in 2022 een groene ster. De groene ster wordt jaarlijks uitgereikt aan restaurants die een voorbeeld zijn op het vlak van duurzaamheid.