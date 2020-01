Utrecht heeft weer een walvis: kleine variant vraagt ook aandacht voor plastic in oceaan De walvis op het Stationsplein.

De nieuwe walvis is misschien niet zo indrukwekkend als het grote kunstwerk vorig jaar in Utrecht, maar staat er wel met hetzelfde doel: aandacht vragen voor plastic in de oceanen. Op het Stationsplein staat het sculptuur van Tim Boin dat ‘tot leven komt’ in het donker.