Utrecht is een stadstuin rijker; zo ziet het Plantsoen van Boedapest eruit

Het Plantsoen van Boedapest in Leidsche Rijn Centrum begint al aardig vorm te krijgen. De stadstuin, die tegen het Berlijnplein aanligt, moet een groene plek worden waar bewoners onder meer kunnen recreëren.

De vormen van het Plantsoen van Boedapest zijn zo goed als af. De trappen in het midden van de tuin zijn al gebouwd, de wandelpaden zijn ook aangelegd en er is veel groen geplant. Wat nog rest is onder andere een deel van de begroeiing en de invulling voor de ruimtes onder de tuin.

Het Berlijnplein is boven de snelweg A2 gebouwd. Het gebied ligt daarom hoger dan de aangrenzende contreien. Het verschil is volgens de gemeente ongeveer 7 meter. De nieuwe stadstuin vormt een verbinding tussen beide stukken grond.

Omdat het Plantsoen van Boedapest hoger ligt is er onder de tuin ruimte ontstaan. De gemeente noemt deze ruimtes een soort werfkelders. Uiteindelijk krijgen deze plekken verschillende functies. “Passend bij de andere culturele functies in de omgeving”, aldus de gemeente Utrecht.