Utrecht krijgt mogelijk een Progress Pride-vlag op de plek van het regenboogzebrapad

Het ontwerp van het regenboogzebrapad in het centrum van Utrecht wordt mogelijk vervangen door de zogenoemde Progress Pride-vlag. De mogelijkheden hiervoor worden althans onderzocht door een commissie die aanpassingen in de openbare ruimte beoordeelt.

Op 21 juni van dit jaar is het precies tien jaar geleden dat Utrecht een regenboogzebrapad kreeg ter hoogte van het nijntje stoplicht op de Lange Viestraat. GroenLinks-raadsleden Pepijn Zwanenberg en Melody Deldjou Fard vinden dit jubileum, maar daarnaast ook intimidatie- en geweldsincidenten van afgelopen tijd, een goede reden om het zebrapad een nieuw uiterlijk te geven

Vorige maand stelden de politici schriftelijke vragen over de kwestie. Zo wilden zij weten of het college bereid was om het regenboogzebrapad aan te passen naar de zogenoemde Progress Pride vlag en of dat dan kon gebeuren vóór de Utrechtse Canal Pride van 3 juni. “Waar de regenboogvlag nog steeds een veelgebruikte vlag is, is inmiddels de Progress Pride-vlag de meest gehesen vlag”, aldus de raadsleden.

Positief

Het college laat nu in antwoord op die vragen weten dat zij positief staat tegenover het idee om het regenboogzebrapad aan te passen naar een oversteekplaats met de Progress Pride-vlag. “Wij gaan hiertoe de mogelijkheden onderzoeken. Het ontwerp moet wel worden getoetst en goedgekeurd door de BInG commissie die aanpassingen in de openbare ruimte beoordeelt”, schrijft het college.

De wens van de GroenLinks-raadsleden om dit voor de Canal Pride van 3 juni te doen, wordt niet ingewilligd. Want mocht het ontwerp worden goedgekeurd door de commissie, dan is er ook nog tijd nodig voor de werkzaamheden. “Wij willen de aanpassing zorgvuldig voorbereiden en ernaar streven dat de uitvoering gereed is voor 11 oktober (Coming Out Day) dit jaar”, aldus het college.

Vlag

De Progress Pride-vlag heeft – naast de kleuren van de regenboogvlag – ook een driehoek met kleuren om transgender personen, zwarte mensen, personen van kleur en mensen die zijn gestorven aan aids of leven met hiv beter te representeren. “Sinds 2021 is er een regenboogvlag ontworpen door intersekse artiest en activist Valentino Vecchietti. In deze vlag zetten de intersekse kleuren – geel en paars- zich af tegen het idee van gender en sekse als iets binairs (roze of blauw). De paarse cirkel staat voor ongebroken en heel zijn, het symboliseert het recht om zelf keuzes te maken over je lichaam”, stond in de schriftelijke vragen.