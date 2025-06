Utrecht lijkt doel spreidingswet niet voor 1 juli te halen

De gemeente Utrecht heeft een tekort van 450 opvangplekken voor asielzoekers. Daarmee heeft de gemeente het grootste tekort van alle 26 Utrechtse gemeenten. In totaal hebben 22 gemeenten in de provincie onvoldoende opvangplaatsen voor asielzoekers gerealiseerd en is er een tekort van ruim vierduizend plekken.

Dat blijkt uit een onderzoek van RTV Utrecht in samenwerking met andere regionale omroepen, de NOS en Nieuwsuur. Volgens de spreidingswet moeten alle gemeenten in de provincie Utrecht samen 8.207 opvangplekken beschikbaar hebben op uiterlijk 1 juli 2025.

Utrecht moest volgens de spreidingswet 1.943 opvangplekken realiseren voor 1 juli, maar heeft er 1.493 gerealiseerd. Dat is dus een tekort van 450 plekken. Daarmee is zo’n 77 procent van de beoogde taakstelling gerealiseerd. In verhouding tot andere gemeenten in provincie Utrecht is dit tekort het grootst.

Volgens RTV Utrecht noemt de gemeente Utrecht de krapte aan geschikte locaties als knelpunt, net als andere gemeenten in de provincie. “We streven ernaar om zo snel mogelijk 100 procent van de opgave te realiseren”, zegt de gemeente Utrecht tegen de media.

Spreidingswet

De spreidingswet is in het leven geroepen om het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers in Nederland op te lossen. Tijdelijke (nood)opvangplekken tellen volgens de wet niet mee. Hoeveel opvangplekken een gemeente volgens de spreidingswet moet hebben, wordt berekend op basis van het aantal inwoners en hoe welvarend een gemeente is. De gemeente Utrecht heeft met 1.943 opvangplekken de hoogste taakstelling van de provincie.

Deze vier haalden het wel

Alleen de gemeenten Baarn, Utrechtse Heuvelrug, Renswoude en Woudenberg haalden de taakstelling vanuit het Rijk. De gemeente Baarn heeft één opvangplek meer dan de beoogde 152 plekken, de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft er precies genoeg en de gemeenten Renswoude en Woudenberg hoefden geen plekken te realiseren.

Reactie provincie Utrecht

De provincie Utrecht kan volgens RTV Utrecht niet ingaan op de details, omdat ze de resultaten eerst op 1 juli delen met de minister. “Dat de 100 procent niet gehaald wordt op 1 juli ligt wel in de verwachting”, aldus de woordvoerder van de Commissaris van de Koning.

Volgens de woordvoerder zijn er meerdere redenen waarom het minder snel gaat dan de provincie wil. Er zou een dringend tekort zijn aan ontwikkellocaties en er zijn geen nieuwe wettelijke mogelijkheden gekomen om ruimtelijke procedures te versnellen. Ook heeft het COA volgens de woordvoerder onvoldoende capaciteit om aangedragen locaties snel te ontwikkelen en in gebruik te nemen. Daar komt de val van het kabinet en de aankondiging om de spreidingswet in te trekken nog bovenop. “Dat maakt het bestuurders niet makkelijk om gemeenteraden en omwonenden te overtuigen van de noodzaak om nieuwe locaties te realiseren”, aldus de woordvoerder van de provincie Utrecht volgens RTV Utrecht.