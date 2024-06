Utrecht lijkt steeds groener te worden, maar volgens de Rekenkamer neemt de natuur per huishouden juist af

Het lijkt misschien dat Utrecht steeds groener wordt, maar een rapport van de Rekenkamer wijst iets anders uit. De hoeveelheid natuur in de stad is de afgelopen jaren namelijk afgenomen wanneer je dit afzet tegen het aantal inwoners. De gemeente wil de komende 15 jaar daarom 700 hectare groen toevoegen aan Utrecht, maar of dit gaat lukken valt te bezien.

Bij de vele herinrichtingen in de stad komt er ook vaak meer groen bij. Hierdoor lijkt het misschien dat er steeds meer natuur bijkomt in de stad, maar wanneer je dit afzet tegen het aantal inwoners is dat juist niet het geval.

De hoeveelheid groen is tussen 2017 en 2023 gedaald van ruim 68 naar 65,5 vierkante meter per huishouden. Het aantal huishoudens nam namelijk sterker toe dan de hoeveelheid groen. De gemeente wil nu dat er voor 2040, 700 hectare extra groen komt in de stad. Ook moeten er 60.000 bomen worden geplant. De Rekenkamer is sceptisch over dit plan.



Kwaliteit

Zo zouden medewerkers bijvoorbeeld niet weten hoe zij het beleid van de gemeente moeten uitvoeren. “Dat verhoogt het risico op fouten en hogere kosten. Het leidt ook tot twijfels over de haalbaarheid van de doelen”, schrijft de Rekenkamer.



Het is verder twijfelachtig hoe de nieuwe plannen van de gemeente gefinancierd gaan worden. De gemeente geeft aan zelf een derde van de kosten te willen betalen. De overige kosten wil de gemeente vanuit het Rijk of de EU laten komen. Maar of dat lukt, is volgens de Rekenkamer ‘zeer onzeker.’ Er moet meer evenwicht komen tussen het beschikbare geld en de doelen.

Kwaliteit

De gemeente wil ook de kwaliteit van het groen verbeteren, maar vanwege een gebrek aan objectieve gegevens is het onduidelijk of dat de afgelopen jaren wél is toegenomen. De kwaliteit van het groen is moeilijk te meten, hiervoor moet bijvoorbeeld naar de mening van inwoners worden gevraagd.

Het college van burgemeester en wethouders is het gedeeltelijk eens met de conclusies van de Rekenkamer. “Het openbaar groen is in de periode 2017 – 2023 wel gegroeid”, maar volgens het college gaat de ontwikkeling van woningbouw en mobiliteit sneller. Het college ziet ruimte voor verbetering om meer duidelijkheid te scheppen in projecten en bij medewerkers. Verder onderschrijft het college dat de financiering van de plannen onzeker is. “We moeten immers keuzes maken binnen de beschikbare gemeentelijke middelen.”

Lees hier het volledige rapport van de Rekenkamer Utrecht.