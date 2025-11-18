Utrecht maakt voorschool gratis voor peuters in Overvecht én voor U-pasgezinnen

Alle peuters in Overvecht krijgen vanaf 2026 gratis toegang tot de voorschool. Dit geldt ook voor kinderen in U-pasgezinnen in heel Utrecht. Met deze investering wil de gemeente de voorschool toegankelijker maken en zo kinderen in armoede een betere start op de basisschool geven.

In Utrecht gaan zo’n 2.000 kinderen vanaf 2,5 jaar naar de peuteropvang met voorschoolse educatie (VE), ook wel de voorschool. Hier worden zij spelenderwijs voorbereid op de basisschool, met aandacht voor taal, sociale vaardigheden en samen spelen.

Nu vormen de eigen bijdrage, administratie en het aanvragen van kinderopvangtoeslag nog vaak een obstakel voor ouders om zich in te schrijven. Daardoor gaan niet alle kinderen met een risico op onderwijsachterstand naar de voorschool, meldt de gemeente.

Overvecht

De gemeente start daarom in Overvecht – de wijk met de grootste onderwijsachterstanden – met extra opties voor gratis voorschool. Wethouder Eelco Eerenberg (Onderwijs): “Ieder kind verdient een gelijke start. De voorschool helpt kinderen die anders met een achterstand aan de basisschool beginnen en we zien dat het werkt.”

Omdat de voorschool gratis wordt, vervalt voor ouders het recht op kinderopvangtoeslag. Om terugvorderingen te voorkomen, moeten ouders zich eerst melden bij de aanbieder van de voorschool; zij krijgen daar ook uitleg over.

Gratis voorschool voor alle peuters met U-pas

Peuters met een voorschool advies én een U-pas konden al gratis terecht. Vanaf 1 januari geldt dit voor alle peuters van ouders met een U-pas. Peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag, en die daarom niet naar een kinderdagverblijf kunnen, krijgen bovendien voorrang bij plaatsing, direct na kinderen met een voorschools advies.

Carla van de Venne, directeur van kinderopvang Kind&co ludens en de grootste aanbieder van voorschoolse educatie in Utrecht: “Als maatschappelijke kinderopvang zetten we ons in voor gelijke kansen vanaf het allereerste begin. (..) Dat we die kans nu aan nog meer kinderen kunnen bieden, maakt me oprecht trots.”

DUIC ging in juli nog langs bij Iris Malawauw van Kind&co ludens bij de VE-locatie aan de Marcusschool in Overvecht. Daar vertelde zij wat het concept ‘voorschool’ precies inhoudt.

Extra vroeg investeren

De gemeente Utrecht investeert de komende drie jaar 7,8 miljoen euro extra in voor- en vroegschoolse educatie. “Door vroeg te investeren in de ontwikkeling van jonge kinderen zorgen we niet alleen voor betere kansen in het onderwijs, maar voorkomen we ook toekomstige kosten op het gebied van bijvoorbeeld (jeugd)zorg. De kinderen kunnen met gelijkere kansen aan hun schoolcarrière beginnen. Onderzoek wijst uit dat een sterke start in de eerste levensjaren een grote impact heeft op de verdere ontwikkeling, gezondheid en kansen van een kind”, verklaart de gemeente.