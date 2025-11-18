Utrecht maakt voorschool gratis voor peuters in Overvecht én voor U-pasgezinnen

Alle peuters in Overvecht krijgen vanaf 2026 gratis toegang tot de voorschool. Dit geldt ook voor kinderen in U-pasgezinnen in heel Utrecht. Met deze investering wil de gemeente de voorschool toegankelijker maken en zo kinderen in armoede een betere start op de basisschool geven.
In Utrecht gaan zo’n 2.000 kinderen vanaf 2,5 jaar naar de peuteropvang met voorschoolse educatie (VE), ook wel de voorschool. Hier worden zij spelenderwijs voorbereid op de basisschool, met aandacht voor taal, sociale vaardigheden en samen spelen.
Nu vormen de eigen bijdrage, administratie en het aanvragen van kinderopvangtoeslag nog vaak een obstakel voor ouders om zich in te schrijven. Daardoor gaan niet alle kinderen met een risico op onderwijsachterstand naar de voorschool, meldt de gemeente.
Overvecht
De gemeente start daarom in Overvecht – de wijk met de grootste onderwijsachterstanden – met extra opties voor gratis voorschool. Wethouder Eelco Eerenberg (Onderwijs): “Ieder kind verdient een gelijke start. De voorschool helpt kinderen die anders met een achterstand aan de basisschool beginnen en we zien dat het werkt.”
Omdat de voorschool gratis wordt, vervalt voor ouders het recht op kinderopvangtoeslag. Om terugvorderingen te voorkomen, moeten ouders zich eerst melden bij de aanbieder van de voorschool; zij krijgen daar ook uitleg over.
Gratis voorschool voor alle peuters met U-pas
Peuters met een voorschool advies én een U-pas konden al gratis terecht. Vanaf 1 januari geldt dit voor alle peuters van ouders met een U-pas. Peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag, en die daarom niet naar een kinderdagverblijf kunnen, krijgen bovendien voorrang bij plaatsing, direct na kinderen met een voorschools advies.
Carla van de Venne, directeur van kinderopvang Kind&co ludens en de grootste aanbieder van voorschoolse educatie in Utrecht: “Als maatschappelijke kinderopvang zetten we ons in voor gelijke kansen vanaf het allereerste begin. (..) Dat we die kans nu aan nog meer kinderen kunnen bieden, maakt me oprecht trots.”
DUIC ging in juli nog langs bij Iris Malawauw van Kind&co ludens bij de VE-locatie aan de Marcusschool in Overvecht. Daar vertelde zij wat het concept ‘voorschool’ precies inhoudt.
Extra vroeg investeren
De gemeente Utrecht investeert de komende drie jaar 7,8 miljoen euro extra in voor- en vroegschoolse educatie. “Door vroeg te investeren in de ontwikkeling van jonge kinderen zorgen we niet alleen voor betere kansen in het onderwijs, maar voorkomen we ook toekomstige kosten op het gebied van bijvoorbeeld (jeugd)zorg. De kinderen kunnen met gelijkere kansen aan hun schoolcarrière beginnen. Onderzoek wijst uit dat een sterke start in de eerste levensjaren een grote impact heeft op de verdere ontwikkeling, gezondheid en kansen van een kind”, verklaart de gemeente.
Weer worden mensen in de bijstand voor getrokken.ik stop maar met werken.dan heb ik overal recht op.ze kunnen beter mensen aan een baan helpen.nee doe maar niet dan heb ik negers recht op.
Die voorschool bestaat al sinds de jaren negentig en is destijds opgericht om al spelenderwijs kinderen voor te bereiden op de basisschool, met aandacht voor taal, sociale vaardigheden en samen spelen. Ouders waren welkom om mee te komen spelen, dan konden samen met hun kinderen en andere ouders gelijk de taal leren.
Als het zo goed had gewerkt zoals hier wordt geclaimd, hoezo is dan 30% van de 15 jarigen een functionele analfabeet?
Als het oude systeem werkelijk zo slecht was als destijds werd beweerd, hoezo kwam functioneel analfabetisme als resultaat van het reguliere onderwijs toen niet voor?
Het probleem ligt echt niet bij de kinderen, maar bij het onderwijsen en de hordes pedagogen zonder zelfreflectie of lerend vermogen.
Die voorschool is niet gratis. Die kost gewoon heel veel geld. De gebruikers/vervuilers betalen niet de rekening. Dat doen anderen die grotendeels helemaal geen gebruik maken van deze “gratis” voorziening maar wel de rekening gepresenteerd krijgen. Nog meer subsidie voor mensen die lekker bijdragen aan de overbevolking van de planeet en de verwoesting van het milieu.
En als arm gezin in een sociale huurwoning in een andere wijk woont? Dan heb je pech?
Het slaat mi wel een beetje door.
Ongehoord.