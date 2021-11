Utrecht op de vingers getikt door Raad van State: intrekken horecavergunning niet goed gegaan

De gemeente Utrecht is op de vingers getikt door de Raad van State in een langlopende kwestie rondom het Turkse koffiehuis Transwijk. In 2019 trok de toenmalige burgemeester Jan van Zanen de vergunning in van het koffiehuis omdat er illegaal gegokt zou worden. Het ging om een spelletje bingo. De rechter vindt dat de gemeente dit niet goed aangepakt heeft.

De zaak draait allemaal om koffiehuis Transwijk. In juni 2019 besloot de toenmalige burgemeester van Utrecht om de exploitatievergunning van de zaak in te trekken. Ook werd besloten dat de eigenaar een jaar lang geen nieuwe vergunning kreeg voor die locatie.

De reden was dat het koffiehuis betrapt was op het organiseren van een bingo. Ook waren er volgens de gemeente andere signalen dat er illegale bingo’s werden georganiseerd. Zomaar een bingo organiseren met prijzen mag niet in Utrecht. De gemeente was van mening dat er veel geld omging bij de bingo.

De vergunning werd daarom ingetrokken. Er zou namelijk een gevaar zijn voor de openbare orde en de leidinggevende van de zaak zou door de situatie mogelijk ‘slecht levensgedrag’ tonen.

Rechter

De eigenaar was het niet eens met deze gang van zaken. Hij gaf toe dat er inderdaad tijdens de ramadan een bingo werd georganiseerd maar daarbij zou het gaan om kleine prijzen. Samen met de bekende Utrechtse jurist Kees van Oosten hebben ze de zaak naar de rechter gebracht. Nadat eerst de rechtbank al uitspraak deed kwam de zaak uiteindelijk bij de Raad van State terecht.

Daar oordeelt de rechter nu dat er inderdaad bingo werd gespeeld zonder de juiste vergunning, maar dat niet is bewezen dat er veel geld in omging. Ook zouden er onvoldoende redenen zijn om te denken dat er ongeregeldheden of gewelddadigheden zouden ontstaan in het koffiehuis. Er zijn ook nooit overlastmeldingen gedaan rondom de bingoavonden. Het intrekken van de vergunning had met deze redenen dus niet mogen gebeuren. Ook zijn er onvoldoende redenen om te zeggen dat de leidinggevende ‘slechts levensgedrag vertoond’.

De gemeente Utrecht moet het besluit, om de vergunning in te trekken, nu opnieuw gaan bekijken.