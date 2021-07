Utrecht opgeschrikt door enorme explosie; meerdere ramen gesprongen

Vanwege een explosie zijn bij het speelplaatsje aan de Lumbresstraat in de Utrechtse Geuzenwijk meerdere ruiten van omliggende woningen gesprongen. Ook zou een muur van het pleintje zijn opgeblazen.

De ontploffing vond plaats rond 21.45 uur. Het is nog niet duidelijk wat de knal heeft veroorzaakt, maar mogelijk gaat het om zwaar vuurwerk. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt.

Op sociale media is te lezen dat veel Utrechters werden opgeschrikt door de knal. “Weet niet wat daar de lucht in ging maar dat was een behoorlijke klap”, “Hoorde iemand anders die explosie in Utrecht”, “Enorme knal hier in Utrecht. Iemand die weet wat het was” en “Net een harde knal en shockwave gevoeld in Utrecht Overvecht, nu horen wij hulpdiensten”, is te lezen in een aantal van de berichten.

Tekst loopt door onder tweet

Giga knal in Utrecht pic.twitter.com/FhbvEWshmS — Freek (@AnoFreek) July 10, 2021

Ook burgemeester Sharon Dijksma heeft gereageerd op Twitter. “In heel Utrecht was vanavond een enorme explosie te horen. Vooralsnog lijkt het erop dat er alleen materiële schade is. Ik leef zeer mee met de geschrokken buurtbewoners. Het onderzoek loopt inmiddels.”

De politie is momenteel bezig met het onderzoek. Daarvoor is de directe omgeving afgezet.

#Lumbresplein #Utrecht is onderzoek in volle gang naar oorzaak van ontploffing muur sportveld. Zo'n 5 a 10 omliggende huizen hebben ruitschade. De wijkagent van dit gebied is aanwezig en in contact met bewoners. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) July 10, 2021