Utrecht Pride 2023: bekijk hier wat er zaterdag allemaal te doen is

Vijftig boten met daarop de meest kleurrijke personen varen zaterdag 3 juni door de binnenstad tijdens de vijfde editie van Utrecht Pride. Naast de botenparade zijn er komend weekend ook allerlei andere activiteiten in de stad waar de liefde wordt gevierd. Hieronder een overzicht van de verschillende evenementen en praktische informatie.

De botenparade start zaterdag om 13.30 uur. Vanaf dan kleuren de Utrechtse singel en Oudegracht in alle kleuren van de regenboog. De vijftig boten vertrekken vanaf de Bartholomeïburg bij de Catharijnesingel en varen richting Hoog Catharijne. De boten vervolgen hun route via Roost richting de Weerdsluis, om daarna over de Oudegracht te varen. Bezoekers die bij de Hamburgerbrug staan, zien de eerste sloepen van de botenparade rond 15.30 uur arriveren en omstreeks 16.00 uur komen de eerste vaartuigen aan bij de Tolsteegbarrière, het eindpunt van de parade. Naar verwachting finisht de laatste boot hier rond 18.00 uur en hebben alle boten de singel rondgevaren.

“De botenparade van Utrecht Pride is hét podium voor organisaties die zich het hele jaar inzetten voor de LHBTQI+ gemeenschap. Op de vijftig boten vind je organisaties die hun werk voor één dag nog zichtbaarder maken”, zo schrijft de organisatie van Utrecht Pride op hun website. Ook de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma zal een stukje meevaren.

Zones

De kades langs de route zijn opgedeeld in vijf zones: oranje, geel, roze, rood en groen. In de oranje, gele en groene zone is volgens de organisatie genoeg ruimte om de botenparade te bekijken. In de roze zone, ook wel het hart van de Utrecht Pride genoemd, wordt grote drukte verwacht. Deze zone is echter wel toegankelijk voor rolstoelgebruikers. In de rode zone is beperkt zicht op de gracht vanwege de bloemenmarkt en het winkelend publiek. In de verschillende zones worden daarnaast straatfeesten georganiseerd. Meer informatie vind je onder de plattegrond.

Tekst loopt door onder de plattegrond

Straatfeesten

Naast de botenparade zijn er zaterdag ook weer een aantal straatfeesten in de Utrechtse binnenstad. Alle vijf de locaties zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Zo vind je op het Jacobskerkhof de RUBBER-Stage. Volgens Robbert Kalff, voorzitter van de Utrecht Pride, een van de meest spectaculaire locaties op die dag. Van 15.00 tot 23.00 uur betreden meerdere artiesten, dj’s en dragqueens daar het podium. Op de St. Jacobsstraat kun je van 15.00 tot 23.00 uur losgaan op hits van verschillende artiesten en dj’s. Bij Park Paardenveld vindt het straatfeest van 12.00 tot 23.00 uur plaats. Nieuw dit jaar is het straatfeest bij Ledig Erf, tevens eindpunt van de botenparade. Na afloop van de botenparade start op deze locatie het straatfeest.

Café Kalff aan de Oudegracht is niet te missen in deze straatfeestenlijst. Op die locatie duurt het straatfeest van 13.00 tot 23.00 uur. “Op de brug voor Kalff is het allemaal begonnen”, aldus Robbert Kalff, tevens eigenaar van het café. “Deze locatie zal waarschijnlijk als eerste volstromen met mensen. Hier drinken veel bezoekers hun eerste biertje van de dag.”

Tekst loopt door onder de afbeelding

Afterparty’s

Voor degene die na de botenparade en de straatfeesten nog zin hebben om door te dansen, zijn er weer meerdere afterparty’s georganiseerd. In TivoliVredenburg staan vier feestjes op het programma: PRIDE LIVE: Lynks, Alice, Lionstorm, Elmer e.a. (20.45 tot 22.45 uur), ICONIC – Pride Special (23.00 tot 04.00 uur), Pon Di Pride – The Utka pride edition (23.00 tot 04.00 uur) en MAXI – PRIDE: planningtorock, Fafi Abdel Nour e.a. (23.30 tot 04.00 uur).

In club BASIS vindt van 23.00 tot 06.00 de RUBBER afterparty plaats. Bij EKKO organiseert de Utrechtse organisatie PY•PS van 21.30 tot 04.00 uur een feestje. Bij De Helling zet Janey van 22.00 tot 04.00 uur de tent op z’n kop. Als laatste kan er bij nachtclub WAS van 23.00 tot 07.00 uur gedanst worden bij IsBurning x FLUID.

Andere activiteiten

Bij de start van de Utrecht Canal Pride luidt Het Utrechts Klokkenluiders Gilde (UKG) zaterdag vier klokken van de Domtoren. Het is de eerste keer dat de klokken tijdens dit evenement te horen zijn, een groot contrast met zo’n drie eeuwen geleden. Destijds zou Josua Wilts, koster van de Dom, door het luik van de Egmondkapel gezien hebben hoe twee mannen seks hadden in de onderliggende Michaëlskapel. Wilts vertelde dit aan het stadsbestuur en de twee heren werden vervolgens opgepakt. De onthullingen van de Utrechtse torenkoster betekenden het begin van een landelijke heksenjacht op sodomieten (de toenmalige benaming voor homoseksuelen), met ruim driehonderd veroordelingen en tachtig doodvonnissen als resultaat.

Als de boten van de Utrecht Pride over de Oudegracht varen, komen ze langs de Dom en het Domplein waar een gedenksteen ligt voor de slachtoffers van de Utrechtse sodomietenvervolgingen. “Ook al is ze ingepakt, het is prachtig dat de klokken van de Dom de Utrecht Pride ondersteunen”, aldus de voorzitter van de Utrecht Pride. “De toren, het plein en de stad omarmen hiermee iedereen die de parade bezoekt en allen die meevaren.”

Niet alleen op zaterdag staat de stad in het teken van de Utrecht Pride. Zo is op donderdag 1 juni de muzikale voorstelling ‘Op zoek naar een man’ te zien in Theaterhuis de Berenkuil, organiseren MEIJT. en Hofman op vrijdagavond 2 juni een Pre-Utrecht Pride borrel en is op zondagavond 4 juni de theatervoorstelling ‘Boys won’t be boys’ te zien in Stadsklooster Utrecht. Naast deze evenementen zijn er nog tal van andere activiteiten in het kader van het Utrechtse Pride weekend. Het volledige programma is te vinden op de website van Utrecht Pride.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Praktische informatie

De Utrecht Pride vindt plaats in de binnenstad. De organisatie raadt bezoekers dan ook aan om met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Het is niet mogelijk om de botenparade vanaf een eigen vaartuig te bekijken. De Catharijnesingel en Oudegracht worden tussen 12.30 en 18.10 uur volledig afgesloten voor het overige vaarverkeer.

De botenparade en de straatfeesten zijn voor iedereen gratis te bezoeken. Voor de afterparty’s en overige activiteiten kunnen tickets gekocht worden. Bekijk de website van de organisatie voor meer informatie over de feesten en de ticketverkoop.

Daarnaast bieden de McDonald’s in Hoog Catharijne en WE Fashionstore op Vredenburg hun locaties aan waar iedereen zich ongestoord en veilig kan omkleden. Tegenover McDonald’s Hoog Catharijne, ook wel McDressingRoom genoemd, zijn omkleedruimtes beschikbaar en is glitter artist Mr. Extravaganza aanwezig om iedereen te voorzien van een feestelijke look. In de Utrechtse WE Fashionstore kunnen paskamers gereserveerd worden of kan men binnenlopen zonder afspraak. In de paskamer kan gebruikgemaakt worden van een make-uptafel en stopcontact, voor bijvoorbeeld een krultang of het opladen van een telefoon.

Voorzitter Kalff heeft nog enkele tips voor de bezoekers: “Als je het allemaal niet te gek wil, maar de botenparade wel wil zien, dan kun je het beste tussen Kafé België en het Ledig Erf gaan staan. Voor wie wel graag tussen de massa wil staan, is TivoliVredenburg of Park Paardenveld een mooie plek. De weersverwachting ziet er in ieder geval goed uit, dus vergeet je water en zonnebrandcrème niet.”