Utrecht stimuleert goederenvervoer over water en de Oudegracht krijgt daarom 250 extra afmeerplekken

De gemeente Utrecht wil het goederenvervoer over water stimuleren en daarom komen er langs de Oudegracht 250 extra afmeerplekken. Deze plekken mogen alleen gebruikt worden door vrachtboten en zijn dus niet bedoeld voor pleziervaart.

Er zijn in de Utrechtse binnenstad allerlei maatregelen genomen om te voorkomen dat zwaar verkeer over de grachten rijdt en hierdoor schade veroorzaakt aan de historische kelders. “Het water is, net zoals vroeger, het beste alternatief om grote en zware goederen te vervoeren van en naar de binnenstad”, meent de gemeente.

Ook heeft wethouder Eva Oosters op 21 juni samen met wethouders van omliggende gemeenten, gedeputeerde Arne Schaddelee en directeur-bestuurder van Parkmanagement Lage Weide Roeland Tameling een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Daar stond kort gezegd in dat de regio Utrecht goederenvervoer over water wil stimuleren om de wegen te ontlasten en om de uitstoot te verminderen.

Bierboot

”De wegen in Utrecht raken steeds voller. Met een groeiende stad willen we daar niet meer logistieke bewegingen aan toevoegen. Op het water is nog ruimte genoeg, maar dat is niet altijd bekend bij bedrijven of ze weten nog niet hoe ze dat kunnen inzetten. Daarom kijken we nu samen met hen wat zij nodig hebben en hoe we hen kunnen ondersteunen. De eco- en bierboot werken al 25 jaar super goed voor Utrecht en die ervaring gebruiken we om dit verder uit te bouwen”, vertelde Oosters.

Nu is dus besloten om langs de Oudegracht 250 extra afmeerplekken te creëren. “We maken een afmeerplek door een gat in de walmuur te maken voor een haalpen. Dit kan een paar uur duren. Je kunt de afmeerplek op het eerste gezicht bijna niet zien”, is te lezen in een wijkbericht.

Verbod

Op de Oudegracht geldt een afmeerverbod. Dit betekent dat schippers hun vaartuig niet aan de kant mogen leggen. Het goederenvervoer heeft echter een ontheffing, waardoor ook alleen zij gebruik mogen maken van de afmeerplekken.

Vanaf deze maand beginnen de werkzaamheden op de delen van de Oudegracht waar de walmuur al is hersteld. Op plekken waar dit nog niet is gedaan worden de afmeerplekken later aangelegd.