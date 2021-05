Utrecht stopt ook met gescheiden afvalbakken in openbare ruimte

De gemeente Utrecht gaat stoppen met afvalbakken in de openbare ruimte waar afval gescheiden ingegooid kan worden. Al eerder werd bekend dat Utrecht stopt met het apart inzamelen van plastic-, blik- en pak-afval van bewoners.

Op een paar plekken in de stad, zoals winkelcentrum Lunetten en het Julianapark, staan afvalbakken waar voorbijgangers hun afval gescheiden in kwijt kunnen. Dit zijn publieke prullenbakken, geen ondergrondse containers.

Het gaat om bakken voor restafval en voor plastic, blik en drinkpakken. De bakken waren geplaatst als proef, om te kijken wat de samenstelling van het afval zou zijn. De resultaten waren teleurstellend. In de verschillende bakken werd afval gegooid dat er eigenlijk niet thuishoorde.

Stoppen

Het is een van de redenen dat de gemeente de afvalbakken niet op meer plekken in de stad gaan plaatsen. Een andere reden is dat we in Utrecht ook gaan stoppen met het apart inzamelen van plastic-, blik- en pak-afval in de ondergrondse containers. De reden hiervoor is dat het afval in de verwerkingsfabriek alsnog gescheiden kan worden. Ook wordt er nog een derde reden genoemd: de invoering van statiegeld op petflesjes en drinkblikjes.

Utrecht gaat op termijn al het afval uit afvalbakken in de openbare ruimte laten nascheiden in de fabriek.