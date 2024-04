Utrecht volgens Peter-Paul van Union House in Tivoli Oudegracht: ‘Iedereen kijkt er al tien jaar naar uit’

Het was al even bekend dat er een horecazaak komt in Tivoli Oudegracht. Begin deze maand werd duidelijk dat die zaak Union House zal heten. Over precies een jaar openen ondernemers Peter-Paul Swijnenburg en Lieke van Herpen de deuren, in samenwerking met de nieuwe pandeigenaar Stadswaarde. Er wordt nu volop verbouwd. In het interieur zal de bijzondere geschiedenis van het pand zijn terug te zien. Zo blijft het podium, waar onder meer Prince, Pearl Jam en de Red Hot Chili Peppers hebben opgetreden, intact. Ook wordt de kloostertuin weer in gebruik genomen.

Hoe gaat het met verbouwen?

“Het is gaaf hoe de plannen worden ontvangen. Iedereen kijkt er al tien jaar naar uit. Het is jammer dat het nog een jaar duurt voordat we open kunnen. Er wordt nu vooral nog veel gesloopt. Langzaam zien we welke ruimtes we overhouden om verder mee te werken. Zo is de voormalige Kloostertuin weer opengebroken. Daar waren wc’s en kleedkamers. Er komt nu veel meer licht binnen. Het is bijzonder om te zien hoe het er vroeger uitzag. Wij zijn de vijfde gebruiker van het pand in 750 jaar tijd. Zo was het ooit een klooster, weeshuis en later een vakbondsgebouw: het N.V.-huis (Nederlandsche Vereeniging voor Spoor- en Tramwegpersoneel, red.).”

Wat zijn jullie plannen?

“Wij gaan zeven dagen per week open: van ontbijt tot en met diner. Ook kan je in het weekend komen brunchen, al dan niet in combinatie met een brunchconcert. Er komen geen grote menu’s, maar puur en lekker eten met kwalitatief hoogstaande producten. Als het even kan uit de regio, maar met smaken van over de wereld. We willen dat het een laagdrempelige plek wordt met een goede sfeer. Het restaurant komt beneden in de grote zaal. Op het podium komen ook tafels te staan. Het balkon wordt een wijn- en cocktaillounge. De kloostertuin wordt het terras, met een serre met een glazen dak dat open kan.”

Er komt ook een culturele programmering zeggen jullie. Hoe gaat die eruitzien?

“We willen een paar keer per week een optreden op het podium. Dat worden geen Pearl Jam-concerten, of ze moeten unplugged willen spelen, maar bijvoorbeeld kleinkunst, cabaret, klassieke muziek en jazz. We willen de verbinding zoeken met Utrecht, onder andere via de talenten in de stad.”

Wat gaan we terugzien van de geschiedenis van het oude poppodium?

“We gaan de ziel die erin zit proberen vast te houden: die rauwheid van vroeger komt terug in het ontwerp. Zo blijft het podium intact en laten we de lampen die aan het dak hangen natuurlijk zitten. Die wanden van het podium zijn een soort heiligdom. Daar zijn we heel voorzichtig mee. Het podium geeft ook heel veel sfeer. Je moet zo’n pand niet strak willen stuken. Het mag de stoerheid blijven houden.”

Waar komt de naam Union House vandaan?

“De nieuwe naam verwijst onder meer naar het voormalige N.V.-huis. Ook wilden we een naam met een internationale sfeer. Verder moest de ‘U’ van Utrecht er natuurlijk in en staat union, ofwel ‘unie’, ook voor de verbinding met de stad.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan Utrecht?

“Dat ik verkering kreeg met mijn vrouw Erika na een avondje in Tivoli Oudegracht. Ruim twintig jaar geleden gingen we naar een live kookvoorstelling van chef-kok Pierre Wind. Mijn vrouw en ik werkten toen samen en kregen kaartjes van een gezamenlijke collega. Pierre Wind kookte op het podium en er werd eten met allerlei gekke smaken uitgedeeld aan het publiek. Sindsdien zijn mijn vrouw en ik samen. Die avond vergeet ik nooit meer.”

Hoe en wanneer was je voor de eerste keer in Utrecht?

“Ik ben hier geboren, maar heb niet heel mijn leven in Utrecht gewoond. Dat ging in fases. Ik heb hier onder meer gewoond in mijn studententijd en later ongeveer zeven jaar met mijn vrouw. Nu wonen we in Amerongen, maar stiekem zou ik ooit wel weer terug willen.”

En waar drink je het lekkerste biertje in Utrecht?

“Waar ze de Playground hebben van vandeStreek. Dat is een non alcoholic IPA. Dat biertje staat bij mij met stip op één. Ik drink weinig alcohol en dan is dit een heel lekker drankje.”

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

“Dat zijn plekken met een informele, relaxte sfeer. Ik vind Carmel Market een fijne zaak, maar ook bij 273 op de Oudegracht heb ik heel lekker gegeten. Verder ben ik benieuwd naar de nieuwe plek van De Klub.”



Wat was het beste optreden dat je ooit in Utrecht gezien hebt?

“Dat zijn onder andere de optredens die ik tijdens het UUnited Music Festival van Parnassos cultuurcentrum heb gezien. Ik vond het zo gaaf om te zien hoeveel talent en kwaliteit er is onder studentengezelschappen. Van symfonieorkesten tot bigbands en koren, en allemaal waren ze supergoed. Het was een onverwachts toffe avond.”

Utrecht is…

“…een heerlijke, bruisende en zich continu ontwikkelende stad. De mooiste stad van Nederland.”