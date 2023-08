Utrecht volgens Vera Vos van Festival Oude Muziek: ‘In Utrecht werken veel creatieve mensen met toffe ideeën’

Als je door de stad fietst, zijn ze weer te zien: de gele vlaggen en posters van het Festival Oude Muziek. Het festival met muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok is in volle gang en duurt nog tot en met 3 september. Vera Vos, hoofd marketing & communicatie, is niet alleen verantwoordelijk voor de gele vlaggen maar doet van alles en nog wat voor het festival. Ooit verkocht ze er tickets, inmiddels werkt ze als vaste kracht. We spreken Vera in TivoliVredenburg.

Hoe ben je betrokken geraakt bij het Festival Oude Muziek?

“Ik heb muziekwetenschap gestudeerd in Utrecht. Toen ik net was afgestudeerd, heb ik bij de kaartverkoop van het festival gewerkt. Dat was in 2018. Daarna ben ik verder gegaan in de klassieke muziek. Ik heb altijd gehoopt nog een keer aan de slag te kunnen bij het festival. Twee jaar geleden belden ze me met de vraag of ik hoofd marketing en communicatie wilde worden.”

Wat doe je de hele dag als hoofd marketing en communicatie?

“Het leuke van marketing is dat je echt midden in de organisatie staat. We bedenken van A tot Z de campagne. Het gaat om beeld, drukwerk, brochures, de festivalwijzer, nieuwsbrieven en we zijn natuurlijk druk bezig met social media. Wat ook bij de marketingafdeling hoort, is de aankleding van TivoliVredenburg, de vlaggen in de stad en de programmatorens. Het is heel creatief. Dat is wat ik er leuk aan vind. We proberen een festival voor alle Utrechters te zijn. Zo hebben we een gereduceerd tarief voor U-pas-houders en studenten.”

Werken er veel mensen bij de organisatie?

“Het is een heel team. Naarmate het festival nadert of voorbij is, groeit en krimpt het team. We hebben een kernteam van zo’n vijftien man, een leuke club! Tijdens het festival breidt de organisatie zich uit tot zo’n 150 mensen. Dit is inclusief vrijwilligers. We hebben ook Seizoen Oude Muziek. Seizoen Oude Muziek biedt van september tot en met mei concerten in het hele land. Hier in TivoliVredenburg, maar ook in steden als Leeuwarden en Groningen. En dan is er nog onze streamingsdienst Early Music Television. Maar het festival is natuurlijk ons paradepaardje.”

Wat voor festival is het Festival Oude Muziek?

“Het is echt een groot festival. We trekken inmiddels zestig- à zeventigduizend bezoekers per jaar en we zijn wereldwijd het grootste in z’n soort. TivoliVredenburg is het festivalcentrum, maar er zijn concerten in de hele stad. We hebben dit jaar veel concerten in de Domkerk, maar ook in de Pieterskerk en in de Geertekerk. Ons Fringe-programma is gratis en speelt zich af op allerlei plekken in de stad. Oude Muziek focust op Europese muziek van voor 1750. Je ziet op het festival instrumenten die tegenwoordig niet veel meer worden gebruikt. We hebben veel vocale muziek, ook koormuziek. Qua taal kan het van alles zijn. Men maakte natuurlijk overal muziek. We hebben muziek uit Italië, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Nederland, noem maar op. Kerkelijk muziek is vaak in het Latijn.”

Wat spreekt je aan aan het festival?

“De muziek. Dat is echt mijn allergrootste passie in het leven. Het festival biedt een breed programma. Wat ik ook heel bijzonder vind, is dat je muziek hoort van honderden jaren oud. En het grappige is dat mensen vijfhonderd jaar geleden dezelfde problemen hadden als jij en ik. Dezelfde liefdesperikelen, maatschappelijke problemen, bezigheden en gedachten. Dat zie je terug in de teksten en in de thema’s. Het is echt een Utrechts festival. En we hebben de crème de la crème qua musici, jong talent en gevestigde namen.”

Wat zouden mensen dit jaar echt niet moeten missen op het festival?

“Dat vind ik echt een moeilijke vraag. Waar ik zelf heel graag naar toe wil, is een concert van het ensemble Les Art Florissants. Ze spelen The Fairy Queen, een opera van Purcell. Ik ben zelf groot opera-fan. Een beetje drama, intrige en het is gewoon heel mooie muziek. Daar heb ik veel zin in.”

Hoe en wanneer was je voor de eerste keer in Utrecht?

“Dat kan ik me niet herinneren. M’n moeder is Utrechtse en mijn familie van haar kant woont in Utrecht. Ik kom hier dus al mijn hele leven. Ik ben zelf opgegroeid in Brabant. Ik kwam iedere schoolvakantie naar Utrecht. Toen ik ging studeren, ben ik echt met gierende banden naar Utrecht gegaan. Sindsdien woon ik hier met veel plezier.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“TivoliVredenburg. Het is natuurlijk ons festivalcentrum. Ik kom hier ook veel in mijn vrije tijd, meerdere keren per week. Ik vind het zo bijzonder dat we dit in Utrecht hebben: een plek waar je qua muziek en cultuur alles onder één dak hebt. Dat heb je volgens mij weinig in de wereld. Ik ga hier naar klassieke concerten, naar het Transition Festival, dat is een jazzfestival. Ik ga hier avondjes uit, naar popconcerten. Ik spreek met vrienden af in Het Gegeven Paard. Ik ken de mensen backstage, omdat ik hier ook met het festival rondloop. Het is echt gewoon alles, een heel fijne plek.”

En dan misschien een kritische noot. Wat is je grootste ergernis aan Utrecht?

“Voetgangers. De binnenstad wordt een steeds groter voetgangersgebied. Ik ben echt een fietser, geen wandelaar. Ik moet gewoon snel van A naar B. Dat is echt een drama als fietser. Op de gracht heb je stukken waar je wel mag fietsen maar dan lopen de voetgangers er nog steeds alsof het voetgangersgebied is. Ik snap dat we auto’s in de stad zoveel mogelijk moeten verminderen, maar fietsers moeten gewoon snel van A naar B kunnen”, zegt Vera lachend.

Waar haal je je inspiratie vandaan? Vind je inspiratie in Utrecht?

“Er gebeurt echt veel in de creatieve sector in Utrecht. Ik ben onder de indruk van wat collega’s doen. Dat is wel een inspiratiebron. In Utrecht werken echt veel creatieve mensen met toffe ideeën.”

Utrecht is…

“Wat is Utrecht niet? Utrecht is ‘me stadsie’. Dat is natuurlijk een beetje afgezaagd, maar het is wel waar. Utrecht is m’n thuis. Ik hoop dat dat het nog lang blijft.”