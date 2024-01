Utrecht volgens Victor Paalman van Horizon: ‘Over twee jaar doen we absoluut mee aan de verkiezingen’

De Utrechtse gemeenteraad heeft er sinds vorige maand een nieuwe partij bij: Horizon. Victor Paalman is de fractievoorzitter. De zetel was van Student & Starter. Vorig jaar stapte fractievoorzitter Esma Kendir op. Ruben Snijder zou eigenlijk plaatsnemen op haar zetel, maar toen kwam Victor in beeld. Hij kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen namelijk meer stemmen, waardoor hij recht had op de zetel, ook al was hij al een jaar weg bij Student & Starter. Hij begon een nieuwe en naar eigen zeggen links-liberale partij. Het opeisen van de zetel was volgens Student & Starter niet de normale gang van zaken. Zijn keuze om de zetel toch in te nemen, noemde de fractie “een miskenning van de kiezers van Student & Starter”. We vroegen Victor hoe het nu gaat.

Hoe bevalt het tot nu toe als eenmansfractie in de Utrechtse gemeenteraad?

“Het bevalt heel erg goed. Ik heb het gevoel dat ik nuttig werk voor Utrecht doe. Ik ben er veel tijd aan kwijt, maar ik hoor wat er in de stad gebeurt. Daarvoor ga ik ook op de fiets langs bij allerlei mensen. Het is wel heel veel lezen. Als je met meerdere raadsleden bent, kan je dat een beetje verdelen. Dat gaat nu niet. Ik heb alle portefeuilles. Ook komen er veel mails binnen van Utrechtse organisaties en inwoners met daarin vragen, ideeën en zorgen. Die neem ik heel serieus. Mensen willen graag hun zorgen uitspreken, maar vinden het lastig om de overheid te bereiken. Het krachtigste instrument is agendering: zorgen dat er een wethouder naar kijkt, of iemand anders bij de gemeente.”

Wat voor bezoekjes staan er de komende tijd op de planning?

“De komende weken staat er veel op de agenda, zoals langsgaan bij partners als studentenverenigingen, de SSH, Koninklijke Horeca Nederland en het Ondernemersfonds. Ik probeer gewoon te luisteren en te kijken of ik iets kan doen. Mensen vinden het fijn om gehoord te worden. De Horizon-agenda is overigens online in te zien sinds 21 januari. Iedere week publiceer ik mijn raadslidagenda voor meer transparantie. Alle relevante afspraken zijn openbaar: werkbezoeken en raadsvergaderingen, maar ook afspraken met inwoners en organisaties. Het is denk ik ook interessant voor Utrechters om te kunnen zien wat een raadslid nou precies doet. Hopelijk verlaagt het de drempel om contact op te nemen met een raadslid.”

Met wat voor ideeën wil je binnenkort aan de slag?

“Het zou heel mooi zijn als de hele gemeenteraad ons voorbeeld volgt en ook hun agenda’s openzet. Verder vindt Horizon dat er een technische blik ontbreekt in de raad. De reputatie van de overheid met betrekking tot ICT is beschadigd door digitale systemen die miljoenen kosten en uitvallen of niet goed werken. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe parkeerapp in Utrecht. Laten we als Utrecht het goede voorbeeld geven en niet weer het lachertje zijn.”

Hoe voel je je nu over het meenemen van de zetel van Student & Starter?

“Nog precies hetzelfde. Ik werd er flink door overvallen dat ik ineens was benoemd. Wat weegt er dan zwaarder: alle mensen die op mij gestemd hebben, of de partij waar ik niet meer actief ben? Ik heb me ruim een jaar geleden heel bewust uitgeschreven bij Student & Starter. Als ik de gemeenteraad in zou gaan, dan onder een nieuwe vlag. Het was erg spannend. Wat gaat iedereen denken? Dat circus is nu wel voorbij. Ik hoor dat sommigen het terecht vinden en dapper. Ondertussen kan ik er ook wel een beetje om lachen. Deze lente en zomer gaan we de straat op met een campagne. Over twee jaar doen we absoluut mee aan de verkiezingen.”

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

“Bij Los Amigos aan de Voorstraat. Het zijn lokale ondernemers met een passie voor Spanje en tapas. Je kunt er lekkere sangria bestellen en de gerechten delen. Ik ben er nog nooit ontevreden weggegaan. De tijd vliegt voorbij als je daar zit. Eind vorig jaar openden de eigenaren een tweede zaak in Leidsche Rijn.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan Utrecht?

“Dat is elk jaar op Koningsdag. Die dag vier ik al jaren in de stad. Dan ben ik zo ongelofelijk trots als ik door Utrecht loop. Overal is er rommelmarkt en de binnenstad is een gigantisch festival. Op de pleinen is er feest, maar ook in de kleine straatjes en steegjes.”

Wat was het beste optreden dat je ooit in Utrecht gezien hebt?

“Dat was het optreden van Kensington boven op de Dom om het 900-jarig bestaan van de stad te vieren. Het was een perfecte zomerse dag en de pleinen in de stad stonden vol. Het was ongelofelijk. Iedereen voelde het: de stad was echt jarig.”

Utrecht is…

“…de liefste stad van Nederland.”