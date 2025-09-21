Utrecht volgens zangeres en kunstenaar Judith Agaath: ‘Op het podium ben ik ultiem vrij’

In de rubriek Utrecht Volgens spreken we een bekende of onbekende Utrechter. Vaak met een actuele aanleiding en altijd met een paar standaardvragen over het leven in Utrecht.

Niet alleen doet Judith Agaath dit seizoen mee aan De Slimste Mens, ook brengt ze haar nieuwe single uit en staat ze met haar eenmalige show in TivoliVredenburg. De 31-jarige popartiest en kleinkunstenaar bracht twee jaar geleden haar debuutalbum Als Niemand Kijkt uit.

Hoe waren de opnames van De Slimste Mens?

“Die waren heel spannend. Het was een van de spannendste dingen die ik ooit heb gedaan. Je zit daar toch open en bloot. Iedereen ziet wat ik wel en wat ik niet weet. Ik heb geen spijt van de deelname. Het was een heel leuk team en iedereen vond het spannend. Je weet ook niet wat er precies gevraagd zal worden natuurlijk. Van tevoren moest ik nog wel een soort testje doen. Dat doen ze om te kijken of het wel slim is als iemand meedoet. Dat gaf wel wat rust.”

Was meedoen aan dit tv-programma iets dat je altijd al wilde doen?

“Toen ik gevraagd werd wist ik meteen: ik kan hier geen nee tegen zeggen. Daar zou ik niet mee kunnen leven. Toch heb ik vroeger weleens gezegd: ‘Ik zou daar nooit aan meedoen’. Juist omdat het me zo spannend leek. Maar toen ik de kans kreeg, wilde ik die pakken.”

Waar gaat je nieuwe single over?

“Ik ben deze zomer met dit nummer bezig geweest. Het is nog niet helemaal af. De tekst is al wel af. Die schreef ik een half jaar geleden. Het idee ontstond spontaan. Sindsdien ben ik ermee bezig. Het gaat over een herinnering aan een gevoel. Dat gevoel had ik jaren geleden. Ik heb toen zelf een relatie uitgemaakt. Het nummer gaat over de opluchting die ik voelde. Meestal duurt opluchting best kort, maar ik voelde het intens en wekenlang. Dat heb ik nooit meer zo gehad. Mijn nieuwe single heet Waar Ik Heenga. Ik had toen geen idee waar ik naartoe ging, maar dat was oké. Ik wilde niet terug naar het bekende. Het onbekende bleek minder eng te zijn.”

Waar gaat je nieuwe show over?

“Het is mijn tweede show. Mijn eerste show heette Als Niemand Kijkt. Die ging over hoe ik ben als niemand kijkt. Het ging over mezelf zijn. Deze tweede show gaat een stapje verder: over nog meer staan voor wie ik ben, over kiezen voor mezelf. Mijn muziek wordt steeds persoonlijker. Eerst hield ik het wat breder. Dat voelde veilig en dan wist ik ook dat iedereen het wel zou snappen. Het paste bij die fase in mijn leven. Nu doe ik dat niet meer.”

Ben je al druk aan het repeteren?

“Zeker. De show is af, maar er zijn altijd last minute dingen die ik wil aanpassen. Gelukkig kent mijn band me inmiddels een beetje. Het is een eenmalige show. Meestal speel ik in het theater, maar dit keer in Tivoli dus. Dat geeft me de kans om nieuwe dingen uit te proberen. Wie weet doe ik nog inspiratie op voor mijn volgende tour.”

Waar kijk je het meest naar uit als je op het podium staat in TivoliVredenburg?

“Om nog meer schijt te hebben. Dat zit dan in allerlei dingen: in wat ik aantrek en in hoe ik beweeg bijvoorbeeld. Op het podium ben ik ultiem vrij. Ik bepaal hoe ik het doe op dat moment. Ik heb zin om die vrijheid te voelen. Het allermooiste is natuurlijk als dat overslaat op het publiek. Jezelf durven zijn is een groot thema voor mij. Het zou supermooi zijn als dat een inspiratie is voor anderen.”

Wat is jouw lievelingsplek in Utrecht?

“Ik kom graag bij Koffie Leute op de Westerkade. Ik kom daar al zo lang. Ik kan er altijd een praatje maken. Het is er levendig, gezellig en ontspannen. Dat komt ook door de mensen die er werken.”

Waar drink je het lekkerste biertje in Utrecht?

“Ik vind De Bierkantine op de Ravellaan erg leuk. Ik heb coeliakie. Dat is een auto-immuun ziekte waardoor ik niet tegen gluten kan. Ik moet dus glutenvrij eten en drinken. Bij De Bierkantine hebben ze heel veel goede glutenvrije biertjes. Het is een tip voor mensen die ook geen gluten mogen.”

Heb je een mooie herinnering aan Utrecht?

“Toen ik net in Utrecht woonde, werkte ik twee jaar lang bij Het Gegeven Paard. Ik stond natuurlijk veel liever daar op het podium dan in de koffiehoek. Ik vind het gaaf dat ik jaren later toch op het podium in Tivoli sta. Ik had destijds helemaal niks in Utrecht, behalve mijn zussen. Ik ging werken om mensen te leren kennen. Bij Het Gegeven Paard werkten in ieder geval mensen die ook van muziek houden, zo was mijn redenatie. Het was een grappig begin van mijn leven in Utrecht. Ik kwam toen ook via de artiesteningang naar binnen, maar dan wel om mijn werkschort en -blouse aan te trekken.”

Utrecht is…

“…creatief en gemoedelijk.”

3 oktober verschijnt haar nieuwe single Waar Ik Heenga. Haar eenmalige show is op 15 oktober om 20.00 uur in TivoliVredenburg in Cloud Nine.