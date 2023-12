Utrecht weer een stap verder met alternatief plan voor verbreding A27

Utrecht heeft het alternatieve plan waarmee de verbreding van de A27 voorkomen moet worden verder uitgewerkt. Tegen de verbreding en de daarmee gepaard gaande kap van bomen in Amelisweerd is veel weerstand in Utrecht.

Er liggen al heel lang plannen om de A27 bij Utrecht te verbreden. Maar die verbreding is een gevoelig onderwerp. Veel bewoners, politieke partijen en de gemeente Utrecht zijn tegen de verbreding, waar een deel van Amelisweerd voor moet verdwijnen. Het Rijk zag dit ook, en laat daarom de gemeente, samen met de provincie, aan een alternatief plan werken.

Meer rijstroken

In het Alternatief Ring Utrecht wordt de snelweg niet verbreed, maar wordt de bestaande breedte van de weg beter benut: door de maximumsnelheid aan te passen naar 80 km/u passen er meer rijstroken op dit deel van deze snelweg. Hierdoor zou de verbreding van de betonnen bak waarin de A27 ligt bij Amelisweerd niet nodig zijn.

Naast het beter benutten van de snelweg ter plekke moet er geïnvesteerd worden in openbaar vervoer en fietspaden en moet het autoverkeer beter verdeeld worden over andere wegen rondom Utrecht. Ook worden er afspraken gemaakt met werkgevers en onderwijsinstellingen over reistijden om de spits te verminderen en het stimuleren van reizen met fiets en ov.

Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat er minder autoverkeer is op de A27. Samen met de extra rijstroken zou dit ervoor zorgen dat de bereikbaarheid van de regio Utrecht op orde blijft. Op die manier zou de verbreding niet meer nodig zijn.

Verder onderzoek

De gemeente schrijft: “Met de maatregelen van het alternatief kan tijdens de spits de vertraging op de A27 bij Amelisweerd aanzienlijk afnemen. Het alternatief kan zorgen voor minder verkeer op lokale en regionale wegen en een beter mobiliteitssysteem door investeringen in weg, fiets én ov.”

De regio Utrecht heeft het alternatieve plan overhandigd aan het Rijk. Het plan gaat besproken worden, verder uitgewerkt en waar nodig moet er extra onderzoek plaatsvinden.

Lot van Hooijdonk, wethouder gemeente Utrecht: “We mogen trots zijn op dit resultaat. We laten zien dat we zonder ingewikkelde en risicovolle ingreep bij Amelisweerd de bereikbaarheid voor álle reizigers kunnen verbeteren: voor fietsers, reizigers met het ov én voor automobilisten. Het verkeer op de regionale en stedelijk wegen neemt in ons voorstel veel minder toe zodat bestaande en nieuwe wijken bereikbaar en leefbaar blijven. En we behouden bovendien kostbare en geliefde natuur, wat een diep gekoesterde wens van onze inwoners is.”