Utrecht zoekt noodopvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne; pandeigenaren kunnen zich melden

De gemeente Utrecht is hard opzoek naar locaties waar vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen zouden kunnen worden. Daarbij wordt gekeken naar bestaande opvanglocaties, maar er wordt ook ‘out of the box’ gedacht. Zo wordt ook opvang in lege kantoorpanden of kerken onderzocht. “We doen daarbij een oproep aan eigenaren van panden in Utrecht die mogelijk geschikt kunnen zijn, zich te melden”, aldus het college van B&W.

In navolging van de meerderheid van de gemeenteraad benadrukt ook het college dat Utrecht vluchtelingen uit Oekraïne moet helpen. “Wij willen als Utrecht mensenrechtenstad onze naam eer aan doen en mensen in een kwetsbare positie een veilige opvangplek bieden”, schrijft het college in antwoord op vragen van de raad. De gemeente kijkt onder meer naar locaties waar mensen uit Oekraïne opgevangen kunnen worden.

Twee soorten opvang

Het gaat dan om twee soorten opvang: voor de korte en iets langere termijn. De spoednoodopvang is voor de korte termijn (één tot vier weken) en wordt georganiseerd als zich de komende week al vluchtelingen melden. Zij worden dan opgevangen in hotels en via het informele netwerk in de stad. Zo zijn er bijvoorbeeld kerken die een oproep hebben gedaan aan inwoners om opvang voor gezinnen te regelen.

De tweede vorm van opvang is voor de middellange termijn (drie tot twaalf maanden). De gemeente is momenteel op zoek naar geschikte locaties voor deze noodopvang. Dat moeten rustige en veilige locaties zijn waar aandacht is voor kinderen en gezinnen, en waar mogelijkheden zijn voor dagbesteding. De gemeente onderzoekt voor deze opvang bestaande locaties, maar ook opvang in lege kantoorpanden of kerken wordt bekeken. Eigenaren van panden die mogelijk geschikt zijn, kunnen zich bij de gemeente melden.

Voorbereidingen

Er is nog geen goed zicht op hoeveel mensen er precies vanuit Oekraïne naar Nederland zullen komen, maar de gemeente Utrecht is dus wel gelijk begonnen met voorbereidingen zodat de juiste zorg en opvang straks beschikbaar zijn. Het college verwacht dat een groot deel van de mensen die naar Utrecht komen vrouwen en kinderen zijn.

Veel van hen zoeken volgens het college eerst opvang in hun eigen netwerk. De gemeente heeft dan ook contact met het Utrechtse netwerk van Oekraïners in de stad en met Barka. “Wij hebben contact met het netwerk voor het aanbieden van hulp en ondersteuning als dat nodig is”, aldus het college. Daarvoor staat de gemeente in nauw contact met onder meer Vluchtelingenwerk.