Meerderheid gemeenteraad: ‘Utrecht moet op zoek naar opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen’

Een grote meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad vindt dat de stad zich moet voorbereiden op de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De fracties willen onder meer dat het college opzoek gaat naar opvanglocaties.

Vorige week donderdag is het Russische leger op verschillende plekken Oekraïne binnengevallen. Sindsdien zijn er gevechten op meerdere locaties in het land, waaronder in de hoofdstad Kiev en in Charkov, de tweede stad van Oekraïne. Vluchtelingenorganisatie UNHCR schat dat sinds het begin van het conflict al zo’n 520.000 Oekraïners het land zijn ontvlucht.

GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, D66, Stadsbelang Utrecht, Student & Starter, Partij voor de Dieren, CDA, DENK en SP zeggen dat Utrecht zich solidair heeft getoond door het stadhuis in de kleuren van de Oekraïense vlag te verlichten. “Het is nodig dat wij daar ook daden aan verbinden”, aldus de partijen.

Middels schriftelijke vragen roepen de fracties het college op voorbereidingen te treffen voor de mensen die gevlucht zijn. “Bijvoorbeeld door het zoeken naar beschikbare en geschikte locaties voor opvang in onze stad en het ondersteunen van vrijwilligersinitiatieven voor deze opvang?”

Den Haag

Daarnaast vragen de partijen of het college ook de regering in Den Haag wil oproepen voorbereidingen te treffen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Tot slot willen de vragenstellers weten of de gemeente eventuele Oekraïners, die al in de stad zijn, in beeld heeft.

Op 25 februari lieten de GroenLinks-leiders van de grote steden – waaronder die van Utrecht – weten het mandaat van premier Rutte te willen krijgen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen.

