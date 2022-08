Utrechter aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij ongeregeldheden na wedstrijd FC Utrecht

Een 27-jarige Utrechter is zondag aangehouden omdat hij mogelijk betrokken was bij de ongeregeldheden na afloop van de wedstrijd tussen FC Utrecht en SC Cambuur. Volgens burgemeester Sharon Dijksma is bij het tumult een beveiliger gewond geraakt en meegenomen naar het ziekenhuis.