Utrechter opgepakt in internationaal onderzoek naar plofkraken

In een internationaal onderzoek naar plofkraken is een man uit Utrecht aangehouden. Hij is een van vijf verdachten die op 13 en 27 mei door de politie zijn opgepakt. De groep wordt in verband gebracht met meerdere plofkraken in Duitsland.

De verdachten zijn tussen de 20 en 48 jaar en komen uit Utrecht, Amsterdam en Huizen. Op veertien locaties – in Utrecht, Zeist, Amsterdam, Huizen, Den Bosch en De Wijde Meren – deed de politie huiszoekingen. Daarbij zijn onder meer contant geld, crypto wallets, dure sieraden en goederen die gelinkt worden aan de plofkraken, zoals kleding en bivakmutsen, in beslag genomen.

Ook werd in de gemeente De Wijde Meren een auto gevonden met explosieven en twaalf benzinevaten, die volgens de politie zeer waarschijnlijk is gebruikt bij de plofkraken. Deze is veiliggesteld door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD).

Onderzoek

Het onderzoek wordt sinds 2024 geleid door een Joint Investigation Team van Europol. Daarin heeft het plofkrakenteam Midden-Nederland samengewerkt met Europol, Bundeskriminalamt (BKA) en Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA). Inmiddels zijn in totaal 18 Nederlandse verdachten opgepakt.

Utrechters vaak betrokken

De Nederlandse politie werkt al langere tijd intensief samen met onder meer Europol en de Duitse politie bij het opsporen van personen die geldautomaten opblazen in het buitenland. Begin dit jaar bleek nog dat bij veel plofkraken in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen vaak Utrechtse daders zijn betrokken.

Volgens de politie is het belangrijk dit soort netwerken te blijven ontmantelen, omdat explosieven onder andere in Nederlandse wijken in elkaar worden geknutseld en opgeslagen. Ook wordt het gestolen geld volgens de politie geïnvesteerd in andere criminaliteit zoals drugshandel.