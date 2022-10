Utrechter Tom Staal maakt bijzondere film over zoektocht naar kaas; proeven wat je ziet in de documentaire

Tom Staal heeft een documentaire gemaakt waarin hij de kijker meeneemt in een complexe en intensieve zoektocht naar kaas. In de documentaire gaat hij in op het spel van melkzuren, schimmels en bacteriën en hoe die leiden tot de perfecte kaas. Bijzonder is dat de kaas die hij ‘volgt’ uiteindelijk te proeven is tijdens de vertoningen van de docu. Zo proeven de kijkers wat ze zien op het scherm.

In Het Spel van Culturen volgt Tom kaasmakers Rutger en Marieke van Oudwijker Kaas. Sinds zeven jaar maken zij op hun boerderij in Lopikerkapel – Oudwijker Kaas is ooit begonnen in de Utrechtse wijk Oudwijk, vandaar de naam – kazen die op Italiaanse klassiekers zijn geïnspireerd. Dat doen ze zo goed dat ze inmiddels bij gerenommeerde restaurants geserveerd worden.

In deze documentaire gaat Tom samen met hen op zoek naar hoe het spel van melkzuren, schimmels en bacteriën moet leiden tot de perfecte kaas. Het brengt de kijker van de Italiaanse Alpen tot aan Nederlandse forten. Het resultaat proef je uiteindelijk in Utrecht, live tijdens de vertoning van de film.

Tekst gaat verder onder de trailer

De kijker wordt meegenomen in een langdurig proces van testen, experimenteren en veel wachten. Een eerlijke en verbluffende inkijk in wat er wordt gedaan voordat een kaas op het plankje komt te liggen. Autoriteiten op gebied van kaas zoals Jasper de Jong (Fromager van jaar 2019, De Treeswijkhoeve) Evert Schonhage (Fromager Du Monde, Maitre Fromager), Betty Koster (Fromager L’Amuse) komen uitgebreid aan het woord.

Beleving

In samenwerking met een aantal locaties zal Het Spel van Culturen vertoond worden. Tijdens het kijken zal het publiek live proeven wat ze op dat moment zien gebeuren in de documentaire. Daarbij zal ook een bijpassend arrangement worden geserveerd samengesteld door Jasper de Jong.

In de Geertekerk wordt er nog een schepje bovenop gedaan. Naast de vertoning op 23 oktober en het proeven is er aansluitend een diner met gerechten waar de kazen uit de documentaire in verwerkt zijn.

