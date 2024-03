Utrechters kunnen reageren op plannen voor Park Paardenveld: ‘In potentie een geweldige plek’

De gemeente heeft de plannen voor het nieuwe ontwerp van Park Paardenveld ter inzage gelegd. Utrechters kunnen de plannen bekijken en tot en met 14 april laten horen wat ze ervan vinden.

Park Paardenveld is onderdeel van het Singelpark, de groene ring rondom het centrum van de stad. Dit park is in het oosten en zuiden van Utrecht goed zichtbaar, waar Park Lepelenburg en het Zocherpark liggen. De gemeente wil ook in het noorden een zo veel mogelijk aaneengesloten park maken en Park Paardenveld is daar een belangrijk onderdeel van.

De afgelopen tijd konden Utrechters zich met ideeën voor het park melden bij de gemeente. De gemeente heeft nu een plan gemaakt voor hoe Park Paardenveld eruit moet komen te zien. Er moeten bijvoorbeeld twee wandelpaden komen op verschillende hoogtes en er worden extra bomen geplant en andere beplanting aangelegd. Het water blijft in de nieuwe plannen zichtbaar en bereikbaar vanuit het park. De gemeente onderzoekt nog of er een permanente toiletvoorziening kan komen.

Om ruimte te maken voor groen, horeca, de nieuwe paden en fietsparkeren verdwijnen er veertien parkeerplekken voor auto’s. Het gaat om zes plekken aan de Nieuwekade en acht in de straat Paardenveld.

‘In potentie een geweldige plek’

Wethouder Eelco Eerenberg zegt dat het park een plek moet worden ‘waar de stad nog meer van gaat houden’. “In potentie een geweldige plek, maar nu nog te veel stenen en niet goed aangesloten op de omgeving”, aldus Eerenberg. “In het nieuwe Park Paardenveld kunnen mensen lekker liggen op het gras of samen sporten of spelen. En niet alleen in de zomer. Ook in andere seizoenen is het er straks aangenaam. Voor de horeca maken we meer ruimte rond de parkeergarage bijvoorbeeld met een terras aan de parkzijde.”

De gemeente hoort ook graag van Utrechters wat hun ideeën zijn voor de invulling van de parkeergarage aan het Paardenveld. Mensen die hun mening hierover willen geven, kunnen dat doen via het platform Denk Mee. Rond de parkeergarage staan borden met een QR-code, waar passanten ook kunnen reageren. Het college van B&W heeft eerder een motie overgenomen waarin stond dat er gekeken moet worden of er creatieve broedplaatsen of maatschappelijke functies in het pand kunnen komen, maar ook de functie van parkeren moet wellicht gedeeltelijk behouden blijven.