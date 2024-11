Utrechters met laag inkomen reizen in 2025 mogelijk gratis

Inwoners van Utrecht die een minimuminkomen hebben, kunnen in 2025 met korting en mogelijk zelfs gratis reizen. Op die manier wil de gemeente vervoersarmoede tegengaan. Het gaat om bussen en trams. Treinen vallen buiten de afspraak.

De reiskosten voor mensen met een minimuminkomen drukken staat al langer op de agenda van zowel de provincie als de gemeente Utrecht. Op die manier moet het openbaar vervoer toegankelijker worden voor mensen met een laag inkomen. Het gaat in eerste instantie nog om een proef in het nieuwe jaar.

Mobiliteitsbudget

Met de proef van de provincie en gemeente Utrecht kunnen mensen met een U-pas tijdens daluren reizen met 40 procent korting. Reizigers kunnen door de hele provincie gebruik maken van trams en bussen; treinen vallen wel buiten de afspraak. In de spits geldt de korting ook niet. Als het meezit, kunnen mensen met een laag inkomen al snel gebruikmaken van de regeling, schrijft de gemeente in een raadsbrief: “We werken actief mee voor een haalbare implementatie per 1 januari 2025. De technische koppeling wordt door de vervoerder gedaan.”

En los van kortingen in daluren, wordt er ook gekeken of Utrechtse U-pashouders mogelijk ook gratis kunnen reizen in het nieuwe jaar. Een dalvrij abonnement afkopen behoort namelijk ook tot één van de opties. Daar hangt een hoger prijskaartje aan, en de gemeente onderzoekt op dit moment of die kosten betaald kunnen worden vanuit het zogenoemde mobiliteitsbudget. Dat budget was in eerste instantie opgezet om parkeerkosten van U-pashouders te betalen. Zo ver is het alleen nog niet, zegt de gemeente: “De mogelijkheid om het mobiliteitsbudget in te zetten voor deze opwaardering kan op zijn vroegst bij de start van het nieuwe U-pas jaar, op 1 juli 2025, beschikbaar worden gesteld.”

De regeling is op dit moment een proef, zegt de gemeente Utrecht in de raadsbrief. “Er speelt ook dat er momenteel landelijk plannen zijn om de OV-chipkaart te vervangen door OVpay.” Het is nog niet duidelijk wat voor impact dat heeft op het reisproduct van minimuminkomens.