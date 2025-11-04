Utrechters mogen weer water uit de kraan drinken; kookadvies beëindigd

Utrechters hoeven het water dat uit de kraan komt niet meer drie minuten te koken. “Alle testresultaten zijn schoon”, schrijft Vitens. “Dit betekent dat inwoners van Utrecht en omgeving het drinkwater niet meer voor gebruik hoeven te koken.”

Sinds zaterdag geldt in Utrecht en omgeving een kookadvies omdat de bacterie enterokokken was aangetroffen in het drinkwater. Vrijwel direct nadat drinkwaterbedrijf Vitens dit bekendmaakte snelden inwoners naar de supermarkt om water te kopen. De flessen waren dan ook binnen korte tijd uitverkocht.

Nu laat Vitens weten dat het leidingwater weer schoon is. “U kunt het drinkwater weer ongekookt gebruiken.” Als er in de periode van het kookadvies geen drinkwater is gebruikt adviseert het drinkwaterbedrijf om de kraan één minuut door te laten stromen om de binnenleiding goed te spoelen.

Onderzoek

Het is nog niet bekend hoe de enterokokken in het water terecht is gekomen. Wel weet Vitens met zekerheid te zeggen dat de bacterie van buitenaf kwam. “Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij hogere grondwaterstanden, bij lekkages en andere invloeden van buitenaf.”

Het reservoir waar de bacterie is aangetroffen is geleegd vanwege het onderzoek naar de oorzaak. “Daarna wordt het reservoir grondig schoongemaakt voordat het weer in gebruik wordt genomen. Of en wanneer de oorzaak duidelijk is, is nog niet bekend.”