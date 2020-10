Utrechters van prijswinnende podcast ‘Man man man’ brengen boek uit

De in Utrecht wonende Domien Verschuuren, Bas Louissen en Chris Bergström van de prijswinnende podcast ‘Man man man’ brengen een boek uit. ‘Man man man, het boek’ ligt vanaf dinsdag bij Broese.



Radiomannen Domien Verschuuren, Bas Louissen en Chris Bergström zijn de namen achter de podcast en het boek ‘Man man man’. In het boek bespreekt het drietal ‘alles dat je altijd al wilde weten over mannen maar nooit durfde vragen’. Dat gaat in de vorm van openhartige gesprekken over de mannelijkheid van de zogenaamde moderne man, net zoals in de podcast.

De podcast ‘Man man man’ is met maandelijks meer dan een half miljoen streams een van de meest beluisterde series in Nederland. De podcast won al een BNR Dutch Podcast Award, twee Online Radio Awards en een Marconi Online Award. De gelijknamige theatervoorstellingen die voortkwamen uit de podcast kregen duizenden bezoekers.

Signeersessie

Op zondag was aanvankelijk één signeersessie bij Broese gepland, maar vanwege het grote succes komt er een tweede. Aanmelden is hiervoor verplicht en kan via de boekhandel.

Tussen de signeersessies door is er op Youtube-livestream een interview van de mannen met Ronald Giphart te zien. Meer informatie over het aanmelden en de livestream is te vinden op de website van Broese. Eerder sprak DUIC al een keer met Bas Louissen. Dat gesprek ging toentertijd over de podcast en is hier terug te lezen.