Utrechts gemaakt – Ger en Jelle maken een eerlijke podcast over de Utrechtse horeca

Een eerlijke podcast over de Utrechtse horeca, die was er nog niet. Dat kan niet langer, dachten Ger de Gram en Jelle Schot. Daarom startten zij in januari 2020 met ‘Eten wat de podcast’. Een podcast waarin ze de verrassende keukens, bekende kroegen en leuke tentjes in Utrecht bezoeken en bespreken. Inmiddels bijna tweeënhalf jaar verder hebben de mannen 33 afleveringen online staan. Hoe hebben ze die gemaakt?

“Jelle en ik zijn kantoorgenoten en we zijn allebei mediamakers”, vertelt Ger. “Vanuit mijn eigen bedrijf ben ik veel bezig met podcasts maken, daar ben ik vrij handig in. Ik kan natuurlijk podcasts voor anderen maken, maar ik vond het ook heel vet om er zelf een te maken.” Ger vroeg Jelle om samen met hem een podcast te gaan maken. Jelle: “Ik heb nog steeds het gevoel dat ik erin geluisd ben door Ger. Ik maak podcasts voor de VPRO, maar ik had niet het doel om er zelf een te hosten.”

De podcast moest gaan over de Utrechtse horeca. Daar waren de twee het in ieder geval over eens. Want er valt veel te ontdekken, denken ze. “Ik vind het leuk om nieuwe dingen te proberen”, zegt Ger. “Veel mensen gaan vaak naar hetzelfde restaurant, dat is eigenlijk jammer.” Jelle voegt toe: “Als ik ergens langs fiets dat ik niet ken, wil ik het meteen proberen. Ik ga er dan zo snel mogelijk een keer naartoe.” Een podcast over de horeca in Utrecht was er bovendien nog niet echt, volgens Ger. “Er zijn wat podcasts en websites die erover schrijven, maar dat zijn vooral van die ‘hiep hiep hoera’-verhalen. Het is niet vaak echt eerlijk.”

Research

De mannen sturen elkaar voor de podcast naar een restaurant van hun keuze. “Ik heb een document op mijn telefoon met alle restaurants waar ik Ger naartoe wil sturen”, laat Jelle weten. “Er staan nu dertig restaurants op en de lijst wordt alleen maar langer. Het is belangrijk om wel een beetje af te wisselen. Als je de ene keer bijvoorbeeld een Indonesisch restaurant kiest, moet het de volgende keer wat anders zijn.”

Na het bezoek aan het restaurant doen Ger en Jelle uitgebreid research naar het restaurant en naar de omgeving. Dat is belangrijk voor de podcast. “Het voegt niks toe als we er geen achtergrondinformatie bij vertellen. Dan zou het alleen gaan over wat we van het eten vinden.”

‘Mediamagnaten’

En eerlijk, wat vinden Ger en Jelle eigenlijk van de Utrechtse horeca? “Het is wel… druk”, Ger moet er zelf om lachen. “Ik word er heel blij van, maar ik ben ook bang dat de oude kroegen weggaan. Wat nu een beetje gebeurt, is dat restaurants die heel goed zijn in marketing groter worden gemaakt dan ze moeten zijn. Het eetcafé op de hoek met heerlijke burgers krijgt die aandacht niet. Je ziet duidelijk het verschil met die ‘mediamagnaten’.”

Jelle knikt en voegt toe: “De Utrechtse horeca is nog een beetje te braaf. Het mag nog wel wat spannender. In Amsterdam komen veel internationale chefs, daar zie je opeens een explosie van restaurants op hoog niveau. In Utrecht is daar nog veel ruimte voor, dus ga voor het allerhoogste.”